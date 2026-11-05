Zahlreiche Portfoliounternehmen des DWS Concept Platow haben im Oktober ihre Prognosen angehoben. Dennoch konnte sich der Fonds dem schwierigen Marktumfeld nicht vollständig entziehen. Besonders Nebenwerte litten unter konjunkturellen und politischen Belastungen. Die Berichtssaison ist in vollem Gange - auch bei den im DWS Concept Platow enthaltenen Unternehmen. Dabei verfolgen Investoren nicht nur die nackten Zahlen aufmerksam, sondern auch die Aussagen für die nahe Zukunft. 12 (der per Monatsultimo 42) Unternehmen aus dem Portfolio änderten ihre Prognose im Oktober: 9 erhöhten sie, 2 senkten sie ab, bei einem galt "sowohl als auch" (Henkel). Per saldo war die Tendenz folglich klar aufwärtsgerichtet. Gleichwohl reichte sie nicht, um für eine positive Monatsperformance beim Fondspreis zu sorgen. Zwar fiel das Minus deutlich kleiner aus als beim SDAX und MDAX; allerdings schaffte es der DAX ins Plus. Dazu passt, dass von den 9 Prognoseerhöhungen die Hälfte (4 plus Henkel) von DAX-Unternehmen kamen. Generell, auf der Gesamtmarktebene, taten sich die Blue Chips im Oktober leichter als die Firmen mit niedrigeren Börsenwerten, von denen zuletzt doch einige "Gewinnwarnungen" aussprechen ...

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