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Dow Jones News
05.11.2026 19:03 Uhr
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MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten

DJ MÄRKTE USA/Baisse - Anleger flüchten aus Chipwerten

DOW JONES--Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag prägen am Donnerstag das Bild an den US-Börsen. Überdies dauert die Flucht der Anleger aus Chipwerten an. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit) New York 2,5 Prozent auf 52.010 Punkte. Der S&P-500 fällt um 3,3 Prozent, die Nasdaq-Indizes sacken um bis zu 5 Prozent ab. Zuvor hatte das Ergebnis der Kongresswahl, bei der die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erlangt hatten, den Aktienmärkten am Mittwoch zu einer fulminanten Rally verholfen. Die neuen Machtverhältnisse im Kongress dürften dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der den Republikanern angehört, das Regieren schwerer machen.

Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert. Alles in allem untermauern die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.

Die massiven Kursverluste am Aktienmarkt treiben die Anleger in "sichere Häfen" wie den Anleihemarkt. Dort drücken steigende Kurse die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 4 Basispunkte auf 4,85 Prozent. Auch Gold verzeichnet regen Zulauf. Der Preis für die Feinunze steigt um 1,4 Prozent auf 4.118 Dollar. Der Dollar tendiert derweil kaum verändert. Der Ölpreis macht einen Teil seiner heftigen Verluste vom Mittwoch wett. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,2 Prozent auf 96,68 Dollar.

Zu den wenigen Sektoren, die gegen die positive Tendenz am Mittwoch unter Druck geraten waren, gehörten Aktien mit KI-Bezug. Hier werden erneut heftige Verluste verzeichnet, denn Anleger erwarten, dass sich der Ausbau von KI-Infrastruktur nun verzögern wird. Während Präsident Trump ein entschiedener Befürworter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren skeptisch gegenüber - ein Faktor, von dem die Demokraten profitierten.

Überdies haben neue Geschäftszahlen aus der Branche nicht in allen Punkten überzeugt. So brechen die Aktien von Qualcomm um 11,9 Prozent ein. Das Unternehmen hat zwar in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Chips für die Automobilindustrie verkauft, dem stand aber ein rückläufiger Absatz von Chips für Mobiltelefone gegenüber. Insgesamt übertraf der Quartalsumsatz die Erwartungen von Analysten. Der Ausblick enthielt jedoch Licht und Schatten.

Der Chiphersteller Arm hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und damit ebenso wie mit dem Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal lagen über den Konsensschätzungen. Die Aktie kann sich der schlechten Stimmung im Sektor aber nicht entziehen und fällt um 12,1 Prozent. Nvidia verbilligen sich um 7,2 und Advanced Micro Devices um 14,5 Prozent.

Positiv werden die Zahlen des Ölkonzerns Conocophilips aufgenommen, dessen Aktie um 0,5 Prozent steigt. Allerdings hatten die Titel am Mittwoch im Sog des Ölpreiseinbruchs kräftig Federn gelassen. Gut kommen auch die Zahlen des Luxusgüterkonzerns Tapestry (+6,6%) an. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          52.010,15  -2,5  -1345,97    53.356,12 
S&P-500         7.438,82  -3,3  -249,80    7.688,62 
NASDAQ Comp      24.618,67  -4,3  -1117,85    25.736,51 
NASDAQ 100       27.021,84  -5,0  -1415,33    28.437,17 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,51 -0,07    4,62      4,49 
5 Jahre           4,63 -0,06    4,72      4,60 
10 Jahre          4,85 -0,04    4,92      4,82 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30 Uhr 
EUR/USD          1,1233  +0,1   0,0006     1,1227     1,1222 
EUR/JPY          177,26  -0,3  -0,6000     177,86    177,8100 
EUR/CHF          0,9155  -0,2  -0,0018     0,9173     0,9170 
EUR/GBP          0,8331  -0,0  -0,0001     0,8332     0,8334 
USD/JPY          157,8  -0,4  -0,6200     158,42    158,4500 
GBP/USD          1,348  +0,1   0,0009     1,3471     1,3463 
USD/CNY          6,668  -0,1  -0,0051     6,6731     6,6731 
USD/CNH          6,6648  -0,2  -0,0099     6,6747     6,6739 
AUS/USD          0,6955  -0,7  -0,0049     0,7004     0,7003 
Bitcoin/USD      76.026,57  -5,2 -4.152,40    80.178,97   80.532,75 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         90,46  +2,7    2,34      88,12 
Brent/ICE         96,68  +2,2    2,06      94,62 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.118,30  +1,4   58,56    4.059,74 
Silber           52,63  +0,8    0,42      52,21 
Platin         1.531,73  +2,3   34,88    1.496,84 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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November 05, 2026 12:28 ET (17:28 GMT)

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