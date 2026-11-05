EQS-News: Quantinuum / Schlagwort(e): Produkteinführung

Quantinuum stellt die "Nexus"-Roadmap vor: die erste Entwicklerplattform für das Zeitalter der fehlertoleranten Quantencomputer



05.11.2026 / 19:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Roadmap verbindet die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung mit jeder Generation der Quantinuum-Hardware über "Apollo", den für 2029 geplanten universellen, fehlertoleranten Quantencomputer.

Nexus ist als erste Entwicklerplattform konzipiert, die automatisierte Fehlerkorrektur-Kodierung, die Ausführung auf Quantinuum-Hardware und die Orchestrierung hybrider Workflows integriert.

Nexus wird schrittweise die Komplexität der fehlertoleranten Anwendungsentwicklung bewältigen und Programme bereitstellen, die mit dem Fortschritt der Hardware skalierbar sind und an Leistungsfähigkeit gewinnen. BROOMFIELD, Colorado, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), das führende Full-Stack-Quantencomputing-Unternehmen, hat heute eine neue Roadmap zur Weiterentwicklung von "Quantinuum Nexus", seiner Platform-as-a-Service, vorgestellt, mit dem Ziel, die erste Entwicklerplattform der Quantenbranche bereitzustellen, die für das fehlertolerante Zeitalter konzipiert ist. Die Roadmap führt mit jeder Hardware-Generation neue Funktionen ein - bis hin zu Apollo, dem ersten universellen, vollständig fehlertoleranten Quantencomputer des Unternehmens, der für 2029 geplant ist -, die die Erstellung, Bereitstellung und den Betrieb von Quantenanwendungen durch Kunden weiter vereinfachen und automatisieren. Seit seiner Einführung 2024 hat sich Nexus von der Verwaltung cloudbasierter Quanten-Workflows hin zur durchgängigen Anwendungsentwicklung und -bereitstellung erweitert und vereint nun Programmierung, Validierung, Kompilierung und Ausführung in einer einzigen Umgebung. Nexus bietet verwalteten Zugriff auf die Software-Tools und Rechenressourcen, die Kunden für hybride Anwendungen und Workflows benötigen. Nexus bietet flexible Zugriffs- und Integrationsoptionen, sowohl in der Cloud als auch vor Ort. Bis 2029 zielen aufeinanderfolgende Releases darauf ab, Fehlerkorrektur, Ressourcenmanagement, Orchestrierung und Bereitstellung schrittweise zu automatisieren und zu vereinfachen, sodass Entwickler auf logischer Ebene immer leistungsfähigere Anwendungen erstellen und integrieren können. Durch die gemeinsame Entwicklung seiner Quantenhardware und -software trägt Quantinuum dazu bei, die Anwendungsleistung im gesamten System zu verbessern und Hardware-Fortschritte in Funktionen umzusetzen, die Kunden nutzen können. Nexus ist darauf ausgelegt, diese Funktionen an jede Hardware-Generation anzupassen, was Kunden einen einfacheren Entwicklungsweg und Quantinuum eine stärkere Plattform bietet, um die Akzeptanz bei den Nutzern zu gewinnen und auszubauen. Entwickler können bereits automatisch unterstützte Fehlerkorrekturtechniken auf Programme anwenden und diese auf Helios ausführen. Heute unterstützt Nexus bereits mehr als 200 Organisationen - ein Anstieg um 45 % 2026 -, während sich die Gesamtzahl der eingereichten Aufträge in den zwölf Monaten bis August 2026 im Vergleich zum vorangegangenen Zwölfmonatszeitraum verzehnfacht hat. Dieses wachsende Engagement schafft eine Kunden- und Entwicklerbasis, die Quantinuum im Zuge der Weiterentwicklung seiner Hardware weiter ausbauen kann. "Unser Full-Stack-Ansatz bedeutet, dass jeder Fortschritt bei der Hardware zu einer Funktion werden kann, auf der Kunden über Nexus aufbauen können", sagte Dr. Rajeeb Hazra, CEO von Quantinuum. "Unser Ziel ist es, die erste Entwicklerplattform speziell für das Zeitalter der Fehlertoleranz aufzubauen, damit Kunden bereits heute mit der Entwicklung von Anwendungen beginnen und diese Investition in die Zukunft tragen können. Nexus soll ihnen dabei helfen, Anwendungen und hybride Workflows bereitzustellen und die Plattform in ihre Rechenumgebungen zu integrieren. Je leistungsfähiger unsere Systeme werden, desto wertvoller sollen die Anwendungen, Workflows und das Fachwissen werden, die Kunden in Nexus entwickeln. Dies gibt ihnen einen überzeugenden Grund, mit Quantinuum zu entwickeln, und macht Nexus zu einem festen Bestandteil ihrer Rechenumgebung." Aufbau einer Entwicklerplattform für das Zeitalter der Fehlertoleranz Die Nexus-Roadmap gliedert ihre Funktionen in drei Phasen des Anwendungslebenszyklus - Entwicklung, Optimierung und Bereitstellung - und unterstützt Kunden dabei, hybride quanten-klassische Anwendungen zu entwickeln, die mit den nachfolgenden Generationen der Quantinuum-Hardware mitwachsen können: Entwicklung: Die Roadmap umfasst vorgefertigte Primitive, fehlertolerante Bibliotheken und domänenspezifische Werkzeuge, die Entwicklern den Übergang von einzelnen Quantenschaltungen zu vollständigen Anwendungen erleichtern. Die Plattform wird die Fehlerkorrekturkodierung, die Kompilierung und das Ressourcenmanagement schrittweise automatisieren, sodass sich Entwickler stärker auf die Anwendung und weniger auf die Komplexität der zugrunde liegenden Hardware konzentrieren können.

Die Roadmap umfasst vorgefertigte Primitive, fehlertolerante Bibliotheken und domänenspezifische Werkzeuge, die Entwicklern den Übergang von einzelnen Quantenschaltungen zu vollständigen Anwendungen erleichtern. Die Plattform wird die Fehlerkorrekturkodierung, die Kompilierung und das Ressourcenmanagement schrittweise automatisieren, sodass sich Entwickler stärker auf die Anwendung und weniger auf die Komplexität der zugrunde liegenden Hardware konzentrieren können. Optimierung: Die Roadmap umreißt Werkzeuge zur Analyse des Laufzeitverhaltens, des Ressourcenbedarfs und der Anwendungsleistung. Zukünftige Versionen sollen mehr Fehlerunterdrückung, Echtzeitdiagnosen und eine zunehmend automatisierte Fehlerbehebung einführen, um Kunden dabei zu helfen, umfangreichere Berechnungen durchzuführen und Quantenressourcen effizienter zu nutzen.

Die Roadmap umreißt Werkzeuge zur Analyse des Laufzeitverhaltens, des Ressourcenbedarfs und der Anwendungsleistung. Zukünftige Versionen sollen mehr Fehlerunterdrückung, Echtzeitdiagnosen und eine zunehmend automatisierte Fehlerbehebung einführen, um Kunden dabei zu helfen, umfangreichere Berechnungen durchzuführen und Quantenressourcen effizienter zu nutzen. Bereitstellung: Nexus wird so konzipiert, dass es das Quanten- und klassische Rechnen über Quantinuum-Prozessoren, Hochleistungsrechnersysteme, Cloud-Infrastruktur und Tools von Drittanbietern hinweg koordiniert - und Kunden dabei unterstützt, Quanten-Workflows in ihre bestehenden Rechenumgebungen zu integrieren und größere fehlertolerante Anwendungen bereitzustellen. "Quantencomputer stehen kurz davor, Fehlertoleranz in großem Maßstab zu erreichen. Das ist aufregend: Wir betreten Neuland, was unsere Rechenmöglichkeiten angeht. Die neue Herausforderung besteht darin, unsere hochentwickelten Quantenalgorithmen so anzupassen, dass sie erfolgreich auf fehlerkorrigierter Hardware laufen. Entwicklerplattformen wie Nexus helfen uns dabei, diese Lücke zwischen dem Entwurf von Quantenalgorithmen und deren Bereitstellung zu schließen", sagte José Ignacio Latorre, Direktor des Centre for Quantum Technologies, Singapurs führendem nationalen Forschungszentrum für Quantentechnologie. Diese speziell für Quantinuum-Systeme optimierten Funktionen sollen einen nahtlosen Weg von der frühen Anwendungsentwicklung auf Helios hin zu immer leistungsfähigeren Implementierungen auf Sol und Apollo bieten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Investitionen im Zuge der Hardware-Weiterentwicklung fortzuführen. Heute die Grundlagen schaffen Quantinuum liefert bereits wichtige Elemente dieses Ansatzes. Mit der im September 2026 erfolgten Veröffentlichung von "Guppy FT" und "Guppy Algorithms" wurde Nexus um unterstützte Fehlerkorrekturverfahren, fehlertolerante Operationen und kombinierbare algorithmische Bausteine erweitert. Entwickler können Programme schreiben, diese automatisch für unterstützte Fehlerkorrekturverfahren kodieren, sie in der Emulation testen und unterstützte Programme auf Helios ausführen. Fortgeschrittene Anwender behalten die Flexibilität, Architekturen für spezialisierte Anwendungen anzupassen. Diese Funktionen bilden die Grundlage für zukünftige Roadmap-Veröffentlichungen, einschließlich der bevorstehenden Veröffentlichung im Dezember, die voraussichtlich hybride Arbeitsabläufe erweitern wird, sodass Anwendungen auf Quantenresultate reagieren können, sobald diese verfügbar sind. Zudem wird erwartet, dass weitere unterstützte Fehlerkorrekturcodes und Ausführungsanalysen hinzugefügt werden, um Entwicklern bei der Leistungsoptimierung zu helfen. Verbindung von Quantenanwendungen mit Unternehmens-Computing Forscher und Unternehmen nutzen Nexus bereits zur Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Chemie, Materialwissenschaften, Biowissenschaften und KI und integrieren Nexus gleichzeitig in neue Umgebungen: Qubit Pharmaceuticals und CQT nutzten Nexus zur Durchführung von Quanten-Monte-Carlo-Experimenten auf dem System Model H2 von Quantinuum und auf Helios-Systemen.

zur Durchführung von Quanten-Monte-Carlo-Experimenten auf dem System Model H2 von Quantinuum und auf Helios-Systemen. Forscher am RIKEN und an der Universität Tokio simulierten mithilfe von Nexus Atomkerne auf Reimei. Außerdem nutzten sie Nexus zur Integration hybrider Quanten-HPC-Workflows, um Energien im angeregten Zustand in einem modellierten biomolekularen System zu berechnen.

mithilfe von Nexus Atomkerne auf Reimei. Außerdem zur Integration hybrider Quanten-HPC-Workflows, um Energien im angeregten Zustand in einem modellierten biomolekularen System zu berechnen. Forscher der Universität Cambridge nutzten die Kompilierungstools von Nexus , um effiziente quantenchemische Schaltkreise zu erstellen, während Forscher der Universität Maastricht Nexus einsetzten , um einen Algorithmus zur Quantenpartikelverfolgung zu simulieren, zu kompilieren und auszuführen, der neue Ansätze zur Rekonstruktion von Teilchenbahnen untersucht.

, um effiziente quantenchemische Schaltkreise zu erstellen, während Forscher der Universität Maastricht , um einen Algorithmus zur Quantenpartikelverfolgung zu simulieren, zu kompilieren und auszuführen, der neue Ansätze zur Rekonstruktion von Teilchenbahnen untersucht. Die Plattform Metriq gym der Unitary Foundation nutzt Nexus , um auf Quantinuum-Hardware zuzugreifen und so reproduzierbare Benchmarks auf verschiedenen Quantencomputerplattformen durchzuführen.

, um auf Quantinuum-Hardware zuzugreifen und so reproduzierbare Benchmarks auf verschiedenen Quantencomputerplattformen durchzuführen. Quantinuum integriert Nexus in die Umgebung der Oracle Cloud Infrastructure (OCI), um die Bereitstellung vor Ort und die Integration des Helios-Computers von Quantinuum in das Cloud-Service-Angebot von OCI zu unterstützen. Entdecken Sie die vollständige Nexus-Roadmap hier . Klicken Sie hier , um sich für den Zugriff auf die Nexus-Cloud-Plattform zu registrieren. Informationen zu Quantinuum Quantinuum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und bietet eine Full-Stack-Plattform an, die darauf ausgelegt ist, Quantencomputing in realen Umgebungen einsetzbar zu machen. Das Unternehmen hat mehrere Generationen von Quantensystemen auf Basis gefangener Ionen kommerziell eingesetzt, die auf der bewährten QCCD-Architektur aufbauen, welche es mit neuartigen Designs und Funktionen umgesetzt hat, um die branchenweit höchsten Genauigkeitswerte gemessen an der durchschnittlichen Zwei-Qubit-Gattertreue zu erreichen. Quantinuum unterhält aktive Kooperationen sowohl mit Marktführern in den Bereichen Pharmazie, Materialwissenschaften und Finanzdienstleistungen sowie auf Regierungs- und Industriemärkten als auch mit akademischen und Forschungseinrichtungen weltweit. Das Unternehmen hat weltweit rund 800 Beschäftigte, darunter führende Wissenschaftler und Forscher. Mehr als 70 % des Technologieteams haben einen Doktortitel oder einen Master-Abschluss. Quantinuum hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über weitere Standorte in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Japan, Katar und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.quantinuum.com . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen sollen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören Aussagen zur Roadmap von Quantinuum Nexus sowie zu den erwarteten Funktionen, Fähigkeiten, Vorteilen und Zeitplänen zukünftiger Nexus-Versionen, einschließlich der erwarteten Entwicklung, Fähigkeiten und Zeitpläne der Hardware von Quantinuum, darunter Sol und Apollo, sowie der geplanten Verfügbarkeit von Apollo im Jahr 2029; die erwartete Akzeptanz und Nutzung von Nexus durch Kunden und Entwickler sowie die Fähigkeit von Quantinuum, diese Akzeptanz auf eine breitere kommerzielle Nutzung auszuweiten; die Integration von Nexus in die Oracle Cloud Infrastructure und andere Computing-Umgebungen von Drittanbietern; sowie das Potenzial des fehlertoleranten Quantencomputings. Begriffe wie "anstreben", "voraussehen", "glauben", "könnte", "erwarten", "prüfen", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "potenziell", "anstreben", "wird", "würde" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, wobei nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen von Quantinuum und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Entwicklung, dem Testen oder der Markteinführung neuer Nexus-Funktionen oder Quantinuum-Hardware, einschließlich Sol und Apollo, innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt; die Möglichkeit, dass Fehlerkorrekturverfahren im großen Maßstab nicht wie erwartet funktionieren; das Tempo des technischen Fortschritts im Bereich des Quantencomputings; die Fähigkeit von Quantinuum, die Verfügbarkeit und Leistung seiner Systeme, einschließlich Helios, aufrechtzuerhalten; der Grad der Akzeptanz und der fortgesetzten Nutzung von Nexus durch Kunden und Entwickler; die Abhängigkeit von Quantinuum von Dritten, einschließlich Anbietern von Cloud- und Hochleistungsrechnerdiensten; der Wettbewerb; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal und staatlicher Unterstützung; sowie die sonstigen Risiken, die unter "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Quantinuum auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Quantinuum übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/quantinuum-stellt-die-nexus-roadmap-vor-die-erste-entwicklerplattform-fur-das-zeitalter-der-fehlertoleranten-quantencomputer-302931158.html



05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News