Die Sandisk-Aktie gerät erneut massiv unter Druck und verliert am Donnerstag zeitweise mehr als -14 %. Trotz zuletzt starker Quartalszahlen ziehen sich Anleger aus dem Speicherchip-Sektor zurück. Dahinter stecken neue Sorgen um den Ausbau von KI-Rechenzentren und zunehmend vorsichtige Analysten. Sandisk-Aktie stürzt ab - was steckt hinter dem Ausverkauf? Bei Sandisk geht es am Donnerstag erneut kräftig nach unten. Nachdem die Aktie bereits in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de