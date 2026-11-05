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freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein



05.11.2026 / 20:38 CET/CEST

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freenet setzt Mittel aus Ceconomy-Verkauf für waipu.tv-Übernahme und Aktienrückkauf ein

Büdelsdorf, 5. November 2026 - Der Vorstand der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Auflage eines Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR beschlossen. Die Aktien sollen in den Geschäftsjahren 2026 und/oder 2027 über die Börse zurückgekauft werden.

Die Finanzierung erfolgt aus einem Teil der rund 150 Mio. EUR aus dem Verkauf der Ceconomy-Aktien, die der freenet AG zufließen werden. Bei der Festlegung des Programmvolumens wurde der initiale Kaufpreis von rund 76 Mio. EUR für die vollständige Übernahme von waipu.tv berücksichtigt (Corporate News vom 13. Oktober 2026).

Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals. Die zurückgekauften Aktien sollen unter Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden.



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