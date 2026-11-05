Denodo führt diese Anerkennung auf seine leistungsstarke Unterstützung agentischer KI und die Loyalität seiner vielfältigen Kundenbasis zurück

PALO ALTO, Kalifornien, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , das Unternehmen für die KI-Datenschicht, hat heute bekanntgegeben, dass Gartner das Unternehmen zum siebten Mal in Folge als Leader im Magic Quadrant für Data Integration Tools eingestuft hat. "Tools zur Datenintegration sind nach wie vor eine grundlegende Komponente der Datenarchitektur und bilden die Basis für operative, analytische und KI-Anwendungsfälle", erklärt Gartner. "Diese Studie analysiert 19 Anbieter und unterstützt Verantwortliche für Daten und Analytik dabei, fundierte Technologieentscheidungen zu treffen."

Der vollständige und ergänzende Magic Quadrant Report, der am 2. November 2026 veröffentlicht und von Thornton Craig et al. verfasst wurde, ist hier verfügbar.

"Bis 2028 werden 60 % aller Datenintegrationsaufgaben autonom ausgeführt werden. Dadurch gewinnen Data Engineers 20 % ihrer Arbeitszeit zurück", heißt es im Gartner Magic Quadrant Report 2026.

Seit der Veröffentlichung des letzten Berichts Gartner Magic Quadrant für Data Integration Tools hat die preisgekrönte Denodo Platform erhebliche Funktionserweiterungen zur Automatisierung der Datenintegration erhalten. Im März veröffentlichte Denodo die Denodo Platform 9.4 . Sie ermöglicht KI-Systemen, Anwendungen und Anwendern einen zuverlässigen Zugriff auf Live-Daten, ein fundiertes Verständnis des Geschäftskontexts und eine leistungsstarke Nutzung innerhalb klar definierter Governance-Grenzen. Im Juli folgte die Denodo Platform 9.5 , die vertrauenswürdige agentische KI durch aktiven Kontext unterstützt.

"Die Ziele der Datenintegration werden heute zunehmend von den Anforderungen agentischer KI bestimmt. Entscheidend sind dabei KI-fähige Daten, die unmittelbar integriert und gesteuert werden und durch aktiven Kontext ergänzt werden. Mit der Schaffung der entscheidenden KI-Datenschicht bietet die Denodo Platform die flexibelste und direkteste Grundlage für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten und unterstützt damit fortschrittliche Automatisierung", so Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Wir sind außerordentlich stolz darauf, dass Gartner Denodo erneut als Leader im Magic Quadrant für Data Integration Tools ausgezeichnet hat - bereits zum siebten Mal in Folge. Dies bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass eine übergreifende, plattformunabhängige KI-Datenschicht mit aktivem Kontext die effektivste Grundlage bietet, um komplexe Herausforderungen mithilfe autonomer KI zu bewältigen."

Auf der Plattform Gartner Peer Insights erreicht die Denodo Platform derzeit eine durchschnittliche Bewertung von 4,6 von 5 möglichen Punkten. Grundlage sind insgesamt 337 Bewertungen (Stand: November 2026). Das sagen Kunden von Denodo:

" Doppelte Produktivität und kürzere Bereitstellungszeiten dank erweiterter Funktionen der semantischen Schicht : Die Produktivität der Entwickler hat sich gegenüber der herkömmlichen ETL-Programmierung mehr als verdoppelt. Die Bereitstellungszeiten für die Fachbereiche haben sich verkürzt. Eine perfekte semantische Schicht, die die Fachbereiche von der sich ständig verändernden Datenlandschaft abschirmt. Virtuelle Sichten reduzieren den Cloud-Ressourcenbedarf und senken dadurch die Kosten." - IT-Manager, Versicherungsbranche

" Denodo optimiert die unternehmensweite Datenintegration durch robuste Sicherheit, einfache API-Erstellung und umfassende Data Governance : Denodo ist eine leistungsstarke und ausgereifte Plattform für Datenvirtualisierung, die unser unternehmensweites Datenökosystem erheblich verbessert. Sie ermöglicht es, mehrere - sowohl strukturierte als auch unstrukturierte - Datenquellen zentral zusammenzuführen. Mit Denodo können wir innerhalb von Sekunden ganz einfach Sicherheitsrichtlinien auf Zeilen- oder Spaltenebene umsetzen. Datenanalysten können problemlos auf die Sichten in Denodo zugreifen und mit den Daten arbeiten. Dank Baumstrukturen und Data Lineage lassen sich die Datenflüsse zudem leicht nachvollziehen. Wir können in Denodo ganz einfach APIs mit integrierten Datensicherheitsmechanismen erstellen, die anschließend von anderen Anwendungen genutzt werden können. Denodo bietet fortschrittliche kostenbasierte Optimierungsfunktionen zur Leistungssteigerung, mit denen der optimale Ausführungsplan automatisch ausgewählt wird. Darüber hinaus können wir Regeln zur Steuerung von APIs und anderem Datenverkehr definieren. Ein Diagnose- und Monitoring-Tool ermöglicht die Überwachung der Daten in Echtzeit. Der Datenkatalog ist besonders für Fachanwender sehr nützlich, da sie damit Daten direkt recherchieren können. Auch Datenanalysten profitieren davon. Die Plattform bietet zahlreiche Funktionen, darunter Datenintegration, API-Erstellung, Datensicherheit, Data Governance und Performance-Optimierung." - IT-Fachkraft, Fertigungsindustrie

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Thornton Craig, Robert Thanaraj, Sharat Menon, Jenna Goodrich, Nina Showell, 2. November 2026.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools, 30. Juni 2026

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