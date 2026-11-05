Hamburg (ots) -Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an Katja Gloger und Georg Mascolo für ihr Buch "Das Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik" [Ullstein Verlag].In ihrem Buch zeichnen Gloger und Mascolo nach, wie Deutschland über Jahrzehnte die politischen Absichten Russlands unterschätzte und trotz wachsender Warnsignale an einer Politik der Annäherung festhielt. Auf Grundlage umfangreicher Recherchen beleuchten sie politische Fehleinschätzungen, wirtschaftliche Abhängigkeiten und strategische Versäumnisse, die das Verhältnis zu Russland nachhaltig geprägt haben.Mit analytischer Schärfe und journalistischer Präzision rekonstruieren die beiden Autoren politische Entscheidungen und Verantwortlichkeiten. Dabei geht es um weit mehr als eine kritische Bilanz deutscher Außenpolitik: Das Buch stellt grundlegende Fragen nach politischer Urteilskraft, Verantwortung und den Konsequenzen für die europäische Sicherheit."Das Versagen" ist eine eindringliche Bestandsaufnahme deutscher Russlandpolitik - und zugleich ein Plädoyer dafür, aus den Fehlern der Vergangenheit die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.Als Jury-Vorsitzende überreichte NDR Programmdirektorin Ilka Steinhausen die Auszeichnung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes auf dem Sartorius Campus."Das Buch Das Versagen von Katja Gloger und Georg Mascolo liest sich teilweise wie ein Polit-Krimi. Die Autoren zeichnen akribisch nach, an welchen Stellen deutscher Außenpolitik folgenreiche Fehler im Umgang mit Russland gemacht wurden. Stück für Stück wird deutlich, wo Warnungen nicht ernst genommen wurden, während der russische Präsident parallel seine Expansions-Strategie ungehindert umsetzte. Die herausragende Recherche ist ein relevanter Beitrag zum Verständnis unserer Gegenwart und zur Gestaltung unserer politischen Zukunft. Die Jury zeichnet das Buch aus, weil es journalistische Exzellenz mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet."Am selben Abend wurde in Göttingen auch der mit 15.000 Euro dotierte LifeScienceXplained | Sartorius-Preis für neue Kommunikation verliehen. Die Auszeichnung ging an den Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Dr. med. Nibras Naami, der mit seinem Instagram-Reel "Fall aus der Klinik: Krampfanfall im Supermarkt" eindrucksvoll zeigt, wie sich komplexe medizinische Sachverhalte in wenigen Minuten wissenschaftlich fundiert, verständlich und lebensnah vermitteln lassen.Ein musikalischer Auftritt von Marc Atlas rundete die feierliche Verleihung des NDR Sachbuchpreises und des LifeScienceXplained-Preises ab. Durch den Abend führten Jan Ehlert, NDR Moderator und Dr. Julia Fischer, Ärztin und Medizinjournalistin.Die Preisverleihung samt Showprogramm ist in voller Länge unter ndr.de/ndrsachbuchpreis zu sehen.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ndr.de/ndrsachbuchpreis und www.sartorius.de/lsx.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6385171