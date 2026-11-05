Current Chemicals erhält zusätzliches Kapital, um die Produktionskapazitäten in den USA für wichtige Seltenerdfluoride auszubauen, die in Magneten, hochmodernen Beschichtungen und Legierungen zum Einsatz kommen

Current Chemicals, Inc. ("CCI"), eines der wenigen US-Unternehmen, das getrennte Seltenerdoxide in Fluoride umwandelt, die zur Herstellung von Seltenerdmetallen und Magneten verwendet werden, gab heute eine zusätzliche Investition seines Hauptaktionärs Momentum Global Ventures ("MGV") bekannt. Die Investition wird die Produktion von Neodymfluorid, Dysprosiumfluorid und anderen wichtigen Seltenerdfluoriden durch CCI in Cleveland erheblich steigern.

Die Finanzierung dient dem Ausbau der Infrastruktur, der Ausrüstung und des technischen Personals für die Herstellung von Neodym-, Dysprosium-, Terbium-, Gadolinium-, Yttrium-, Scandium-, Lanthan- und Lithiumfluoriden zur Reduktion leichter Seltenerden zu Metall: wichtige Ausgangsstoffe für Permanentmagnete, hochentwickelte Beschichtungen und Legierungen.

Neodymfluorid und Dysprosiumfluorid sind wichtige Ausgangsstoffe für das Metall, das den Kern von Hochleistungsmagneten in Elektromotoren, Windkraftanlagen und Verteidigungssystemen bildet. Der Großteil der Verarbeitungskapazitäten befindet sich derzeit in China, und angesichts der ab Januar 2027 verschärften Beschaffungsvorschriften des US-Verteidigungsministeriums stellt die inländische Weiterverarbeitung eines der größten Engpässe in der amerikanischen Lieferkette "von der Mine zum Magneten" dar.

"Die Nachfrage nach diesen Fluoriden steigt rasant an, da sich das Angebot an Seltenen Erden im vorgelagerten Bereich ausweitet und die nachgelagerte Produktion von Magneten, Beschichtungen und Legierungen zunimmt. Diese Investition ermöglicht es uns, mithilfe der Infrastruktur und des Prozess-Know-hows, über die wir in Cleveland bereits verfügen, schnell zu skalieren", sagte Dr. Bill Cohen, CEO und Chairman von Current Chemicals. "Dieses zusätzliche Volumen ist ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel einer Jahreskapazität von 1.000 Tonnen und darüber hinaus. Momentum Global Ventures teilt unsere Vision, eine zuverlässige, qualitativ hochwertige Bezugsquelle für diese kritischen Materialien aufzubauen, um eine widerstandsfähige Lieferkette für Hersteller in ganz Nordamerika und Europa zu gewährleisten."

"Die Welt benötigt diese kritischen Materialien, und die Nachfrage ist enorm", sagte Pieter Six, Asset Director bei Momentum Global Ventures und Vorstandsmitglied von CCI. "Diese erneute Investition unterstreicht unser langfristiges Engagement für CCI und für eine sichere inländische Lieferkette."

Über Current Chemicals

Current Chemicals, Inc. ist ein in Cleveland ansässiger Hersteller von Spezialchemikalien und -materialien, der seit mehr als 75 Jahren an seinem Standort an der Ivanhoe Road tätig ist und ursprünglich zu General Electric gehörte. Das Unternehmen produziert Seltenerdfluoride, hochreine Spezialchemikalien und LED-Leuchtstoffe für Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und Beleuchtung.

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