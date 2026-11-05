ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da die Winterreisezeit näher rückt, startet Royalton Hotels & Resorts schon frühzeitig mit seiner größten Aktion des Jahres, damit Reisende mehr Zeit haben, ihren nächsten Urlaub zu planen und sich gleichzeitig einige der begehrtesten Urlaubsangebote der Saison sichern können. Am 4. November gewährt das Unternehmen einen vorzeitigen Zugang zu seinen Black-Friday-Angeboten, wodurch Reisende und Reiseberater schon frühzeitig die Möglichkeit erhalten, bei Aufenthalten in einem Portfolio von 28 Resorts Hunderte von Dollar zu sparen.

Die Kampagne, die sich am diesjährigen Konzept Now or Never orientiert, ermutigt Reisende, zuzuschlagen, sobald sich die richtige Urlaubsgelegenheit bietet, denn eine frühzeitige Buchung bietet mehr Möglichkeiten, die Unterkunft, das Reiseziel und die Reisedaten nach Belieben auszuwählen. Von Familienurlauben und Auszeiten nur für Erwachsene bis hin zu gehobenen Zimmerkategorien und einzigartigen Luxuserlebnissen - am Black Friday vereinen sich die langjährigen Favoriten unserer Gäste aus dem gesamten Royalton Resorts-Portfolio in Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Antigua, St. Lucia, Barbados, Grenada und Costa Rica mit einigen der neuesten Ergänzungen.

Unter den Resorts, die in den diesjährigen Black-Friday-Angeboten vorgestellt werden, wird das Royalton Vessence Cancún , das bereits vor seiner Eröffnung im März 2027 gebucht werden kann, dem wachsenden Wunsch nach bewussterem Reisen gerecht: mit Multi-Bed-Suiten, die für gemeinsam reisende Gruppen konzipiert sind, einzigartigen kulinarischen Erlebnissen, kulturell geprägten Erlebnissen und einer Dachterrasse mit Blick auf einen der schönsten Strände in der Hotelzone von Cancún. Für Reisende, die sich nach einem besonders exklusiven Urlaub sehnen, bietet das Royalton Reserve Paraíso de la Bonita für einen begrenzten Zeitraum exklusive Preise an. Dieses ultra-luxuriöse Refugium nur für Erwachsene an der Riviera Maya entstand aus der Liebesgeschichte eines Architekten und zeichnet sich durch bemerkenswerte Kunst, außergewöhnliche Gastronomie und ein zutiefst persönliches Gefühl für den Ort aus, während das Royalton CHIC Jamaica Paradise Cove , das ab sofort gebucht werden kann, im Sommer 2027 die unverwechselbare Energie der Royalton CHIC Resorts nach Runaway Bay bringen wird.

Für Reisende, die einen Urlaub voller Unterhaltung und einzigartiger festlicher Erlebnisse planen, kommt der Black Friday zudem gerade rechtzeitig zu einer der am meisten erwarteten Jahreszeiten bei Royalton Hotels & Resorts. Im Dezember verwandeln sich die Ferienorte mit einem mitreißenden Weihnachtsprogramm, aufwendigen Inszenierungen, kulinarischen Erlebnissen der Extraklasse und groß angelegten Feierlichkeiten - von der feierlichen Ankunft des Weihnachtsmanns über Familientraditionen bis hin zu Themenveranstaltungen und spektakulären Silvesterfeierlichkeiten. Da die Feiertage vor der Tür stehen, bietet der Black Friday die ideale Gelegenheit, die Reisepläne zum Jahresende in einen unvergesslichen Urlaub zu verwandeln.

Angesichts der sich wandelnden Reisevorlieben gehen die diesjährigen Black-Friday-Angebote über reine Preisvorteile hinaus und bieten Reisenden mehr Flexibilität bei der Planung und Buchung ihres Urlaubs, darunter flexible Stornierungsbedingungen und Ratenzahlungsoptionen für Einwohner der USA. Bei berechtigten Buchungen steht zudem ein kostenloser Flughafentransfer (Hin- und Rückfahrt) zur Verfügung, vorbehaltlich einer Mindestaufenthaltsdauer und bestimmter Buchungsbedingungen, was ausgewählten Aufenthalten einen zusätzlichen Mehrwert verleiht.

Da diese Angebote nur für begrenzte Zeit verfügbar sind und die Wintersaison näher rückt, sollten Reisende frühzeitig planen, um die beste Auswahl an Ferienanlagen, Zimmerkategorien und Reiseterminen zu erhalten. Preise und Verfügbarkeit variieren je nach Resort, Zimmerkategorie, Reisedaten und Buchungsbedingungen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com .

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 28 Resorts an acht der beliebtesten Reiseziele der Karibik. Mit acht eigenständigen Marken bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche Reisevorlieben - von familienfreundlichen Urlaubserlebnissen über gehobene Retreats nur für Erwachsene bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels und erlebnisreichen Kurzaufenthalten.

Das für seinen innovativen Ansatz in der All-inclusive-Hotellerie bekannte Unternehmen baut seine Präsenz in der Karibik kontinuierlich aus und führt zugleich neue Konzepte ein, die den sich wandelnden Vorlieben der Reisenden gerecht werden. Das preisgekrönte Portfolio aus Resorts und Marken wurde von führenden Reisepublikationen und Branchenverbänden ausgezeichnet und steht für das Engagement des Unternehmens für außergewöhnliche Gästeerlebnisse und erstklassigen Service. Zum Portfolio von Royalton Hotels & Resorts gehören Royalton Luxury Resorts , Royalton Hideaway Resorts , Royalton Vessence Resorts , Royalton CHIC Resorts , Mystique by Royalton , Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton . Weitere Informationen finden Sie unter www.royalton.com .

Im Rahmen der Royalton Sustainability Standards setzt sich Royalton für den Schutz der Umwelt, die Förderung seiner Mitarbeitenden und die Stärkung der Gemeinden ein, in denen das Unternehmen tätig ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an media@royalton.com

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