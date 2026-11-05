Auf der Interpack 2026 präsentierten I'm green auf biologischer Basis und Mondi einen zukunftsweisenden Ansatz für flexible Verpackungen, bei dem Innovationen im Bereich nachwachsender Rohstoffe mit einfachen Verfahren kombiniert werden, um die Umweltbelastung zu reduzieren, ohne dabei Abstriche bei der Funktionalität zu machen.

Erneuerbare Materialien treffen auf flexible Verpackungen

Im Mittelpunkt der Lösung steht Mondis re/cycle StripPouch, der zu mindestens 98 aus dem Polyethylen I'm green auf biologischer Basis besteht, das aus erneuerbarem Zuckerrohr gewonnen wird und eine Alternative zu herkömmlichen Materialien auf fossiler Basis bietet. Durch die Integration von Polyethylen I'm green auf biologischer Basis in das Design zeigt die Zusammenarbeit das Potenzial auf, den Einsatz biobasierter Materialien in Hochleistungsanwendungen wie Lebensmittel-, Haushalts- und Körperpflegeverpackungen auszuweiten.

Der Beutel nutzt zudem Lasermarkierungstechnologie während des Verarbeitungsprozesses, wodurch Druckfarben und zusätzliche Verarbeitungsschritte entfallen. Dies vereinfacht nicht nur das Verpackungsdesign, sondern trägt auch zu schnelleren Änderungen der Druckvorlagen, einer stärkeren Personalisierung und einer verbesserten Effizienz in der Lieferkette bei.

"Kunden stehen unter zunehmendem Druck, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig immer komplexere Produktportfolios sowie sich wandelnde Verbraucheranforderungen zu bewältigen. Dieses Konzept fördert die Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz biobasierter Materialien und eine größere Flexibilität bei den Druckmotiven in einer einzigen Lösung und hilft Marken dabei, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren und gleichzeitig ihre Kreislaufwirtschaftsziele voranzutreiben." - Jens Kösters, Manager Technical Service, F&E und Innovation, Mondi Consumer Flexibles

Bewertung der CO2-Belastung

Die Ergebnisse der internen Produktfolgenabschätzung von Mondi zeigen erhebliche CO2-Einsparungen für den biobasierten, lasermarkierten StripPouch im Vergleich zu einem herkömmlichen, auf fossilen Rohstoffen basierenden, bedruckten und laminierten Standbeutel aus Kunststoff, wobei die von flexiblen Verpackungen erwartete Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.

Die Umweltleistung von I'm green auf biologischer Basis wird zudem mittels einer Ökobilanz bewertet. Die aktuelle Studie entspricht den Normen ISO 14040, ISO 14044 und ISO 14071 und wurde einer externen kritischen Überprüfung durch KPMG unterzogen. Erfahren Sie mehr über die Ökobilanz und den CO2-Fußabdruck von I'm green auf biologischer Basis.

"Kooperationen wie diese zeigen, wie die Kombination aus nachwachsenden Rohstoffen und Designinnovationen neue Möglichkeiten für Verpackungen eröffnen kann. Gemeinsam mit Partnern wie Mondi treiben wir Lösungen voran, die zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft beitragen." - Tim Wagler, Commercial Director EMEA für I'm green auf biologischer Basis

Verpackungen durch Zusammenarbeit weiterentwickeln

Durch den Einsatz von I'm green auf biologischer Basis und die Neugestaltung von Verpackungsprozessen zeigt Mondi, wie Material- und Prozessinnovationen neue Möglichkeiten für das Verpackungsdesign eröffnen und intelligentere Lösungen schaffen, die den Übergang zu mehr Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Über Mondi

Mondi ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verpackung und Papier und trägt durch die Herstellung von Produkten, die von Grund auf nachhaltig konzipiert sind, zu einer besseren Welt bei. Wir beschäftigen 24.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und betreiben ein integriertes Unternehmen mit Fachkompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, wodurch wir unseren Kunden eine breite Palette innovativer Lösungen für Verbraucher- und industrielle Endanwendungen anbieten können. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Strategie. Unsere ehrgeizigen Verpflichtungen bis 2030 konzentrieren sich auf kreislauforientierte Lösungen, die von engagierten Mitarbeitern entwickelt werden und Maßnahmen zum Klimaschutz umfassen.

2025 erzielte Mondi einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,0 Milliarden Euro. Mondi ist an der Londoner Börse in der Kategorie ESCC (MNDI) notiert. Das Unternehmen verfügt zudem über eine Zweitnotierung an der JSE Limited (MNP).

Website: Visit Mondi

Über "I'm green" auf biologischer Basis

Mit über 15 Jahren Marktpräsenz ist I'm green auf biologischer Basis das Portfolio von Braskem an pflanzlichen Kunststoffen, die aus verantwortungsvoll gewonnenem Zuckerrohr hergestellt werden. Entwickelt, um eine nachhaltigere und kreislauforientierte Wirtschaft zu ermöglichen, hilft es Marken dabei, ihre Umweltbelastung zu reduzieren, indem es erneuerbare Rohstoffe, transparente Lebenszyklusdaten und von Dritten verifizierte CO2-Einsparungen nutzt bei gleichbleibender Leistung, Recyclingfähigkeit und Kompatibilität mit bestehenden Fertigungsprozessen. I'm green auf biologischer Basis fördert Produktinnovationen, denen Verbraucher vertrauen können und die Marken skalieren können.

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