SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute die Veröffentlichung des 2027 LP Survey bekannt. In Zusammenarbeit mit Reuters Insights befragte SS&C Intralinks 400 Fachleute aus dem Bereich der privaten Märkte, darunter 370 Kommanditisten und Kapitalgeber, um zu ermitteln, wie sich der Markt für alternative Anlagen in den nächsten 12 Monaten verändern wird.*

"Alternative Anlagen haben sich im Jahr 2026 erneut bewährt, und die Kommanditisten stellen weiterhin Kapital bereit, doch ihre Erwartungen an die Manager steigen weiter", sagte Ken Bisconti, General Manager von SS&C Intralinks. "Technologie und Datenkompetenz zählen mittlerweile neben der Anlagestrategie zu den wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von Managern. Die Performance allein reicht nicht mehr aus. Für fast ein Drittel der Kapitalzuweiser ist eine glaubwürdige Strategie im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) mittlerweile eine Voraussetzung für die Zuweisung von Kapital an einen Manager."

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

Alternativportfolios erzielen weiterhin eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. 62 der Befragten gaben an, dass ihre Portfolios die Erwartungen übertroffen hätten. Der Anteil derjenigen, die angaben, die Wertentwicklung habe die Erwartungen weit übertroffen, stieg von 13 in der Umfrage des Vorjahres auf 18 %.

62 der Befragten gaben an, dass ihre Portfolios die Erwartungen übertroffen hätten. Der Anteil derjenigen, die angaben, die Wertentwicklung habe die Erwartungen weit übertroffen, stieg von 13 in der Umfrage des Vorjahres auf 18 %. Bei den Kapitalzusagen wird zunehmend selektiver vorgegangen. Während neun von zehn befragten Managern weiterhin planen, ihre Engagements in alternativen Anlagen auszubauen, beabsichtigt mehr als die Hälfte (53 %), ihre Allokationen um 4-6 zu erhöhen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Bereich "Private Credit": Mehr als 70 der Befragten planen, ihre Allokationen in diese Anlageklasse zu erhöhen.

Während neun von zehn befragten Managern weiterhin planen, ihre Engagements in alternativen Anlagen auszubauen, beabsichtigt mehr als die Hälfte (53 %), ihre Allokationen um 4-6 zu erhöhen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Bereich "Private Credit": Mehr als 70 der Befragten planen, ihre Allokationen in diese Anlageklasse zu erhöhen. Kleinere, spezialisierte Manager gewinnen an Beliebtheit. Fast die Hälfte der befragten LPs (49 %) gibt an, dass sie es vorziehen, in Manager mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 500 Mio. USD zu investieren ein Anstieg gegenüber 28 im Vorjahr. Zudem ist der Anteil der LPs, die planen, ihre Managerliste zu erweitern, von 75 vor einem Jahr auf 65 gesunken, während der Anteil derjenigen, die eine Reduzierung ihrer Liste planen, im Vergleich zum Vorjahr von 4 auf 15 gestiegen ist.

Fast die Hälfte der befragten LPs (49 %) gibt an, dass sie es vorziehen, in Manager mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 500 Mio. USD zu investieren ein Anstieg gegenüber 28 im Vorjahr. Zudem ist der Anteil der LPs, die planen, ihre Managerliste zu erweitern, von 75 vor einem Jahr auf 65 gesunken, während der Anteil derjenigen, die eine Reduzierung ihrer Liste planen, im Vergleich zum Vorjahr von 4 auf 15 gestiegen ist. LPs erwarten technologische Raffinesse. Technologie und Datenbereitstellung stehen ganz oben auf der Liste der wachsenden Anlegeranforderungen, wobei 41 von gestiegenen Erwartungen in den letzten zwei Jahren berichten. LPs erwarten zunehmend, dass Manager Echtzeit-Portfoliodaten, Self-Service-Dashboards, sichere Datenräume und standardisierte digitale Berichterstattung bereitstellen.

Technologie und Datenbereitstellung stehen ganz oben auf der Liste der wachsenden Anlegeranforderungen, wobei 41 von gestiegenen Erwartungen in den letzten zwei Jahren berichten. LPs erwarten zunehmend, dass Manager Echtzeit-Portfoliodaten, Self-Service-Dashboards, sichere Datenräume und standardisierte digitale Berichterstattung bereitstellen. KI wird für Kapitalgeber zur Grundvoraussetzung. 43 der befragten LPs bauen KI aus oder integrieren sie in ihre Abläufe, und 95 dieser Befragten berichten von messbarem Nutzen. Fast ein Drittel gab an, dass sie keinem Manager ohne eine glaubwürdige KI-Strategie Kapital zuweisen würden.

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SS&C Intralinks ist der Pionier im Bereich virtueller Datenräume und bietet softwaregestützte Dienstleistungen über den gesamten Transaktionszyklus hinweg an, darunter Transaktionsmarketing, Transaktionsvorbereitung, Due Diligence, Analysen und die Integration nach der Fusion. Die Technologie von Intralinks ermöglicht und sichert den Informationsfluss, indem sie M&A-Transaktionen, Kapitalbeschaffung und Investorenberichterstattung erleichtert. SS&C Intralinks hat auf seiner Plattform Finanztransaktionen im Wert von mehr als 35 Billionen USD abgewickelt. DealCentre AI von SS&C Intralinks ist die erste echte KI-gestützte Transaktionsplattform, die entwickelt wurde, um jede Phase des Transaktionslebenszyklus zu transformieren von der Ideenfindung bis zum Abschluss.

*Die Antworten wurden im 3. Quartal 2026 erhoben.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein führender Anbieter von geschäftskritischer, KI-gestützter Technologien und Dienstleistungen, die es Finanzdienstleistern und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält Niederlassungen weltweit. Mehr als 23.000 Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen von den weltweit größten Konzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C.

Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie auf www.ssctech.com.

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