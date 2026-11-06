66%. So viel vom Umsatz blieb AppLovin im dritten Quartal als Nettogewinn hängen. Trotzdem war die Aktie bis Mittwoch der schlechteste Wert im S&P 500 dieses Jahres. Nach phänomenalen Quartalszahlen vom Mittwoch und einer Margen-Show der Extraklasse ist das Papier nicht mehr zu bremsen, aber immer noch im deutlichen Minus von -56% aufs Jahr gesehen. Ist das die große Kaufchance hier und jetzt? Ansage an die Software-Zweifler Viele zweifelten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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