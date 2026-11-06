EQS-News: METLEN
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Strategische Fortschritte erzielen und Wachstumsaussichten stärken
ATHEN, Griechenland und LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC (LSE-Notierung: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Athen-Notierung: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) veröffentlicht heute sein Update zur Geschäftsentwicklung für die neun Monate bis zum 30. September 2026.
Mit Beginn des letzten Quartals zeigt sich, dass das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Jahres sowohl bei seinen strategischen Vorhaben als auch bei den wichtigsten Aufgaben im Tagesgeschäft weitere Fortschritte erzielt hat. METLEN konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Pläne, die Weiterentwicklung des Geschäfts und das Erreichen seiner Ziele für 2026.
Evangelos Mytilineos, geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender, erklärte: "METLEN setzt seine Strategie weiterhin konsequent und entschlossen um und baut dabei auf die Stärke unseres breit aufgestellten Geschäftsmodells sowie die Kompetenzen unserer Beschäftigten. Unsere Prioritäten bleiben klar: konsequente Umsetzung, hervorragende Leistungen im Tagesgeschäft und die Schaffung langfristig tragfähiger Werte. Auch wenn das Geschäftsumfeld weiterhin Herausforderungen und Chancen mit sich bringt, sind wir nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Entwicklungen an den Märkten meistern und unsere Zusagen einhalten können."
Das vollständige Update zur Geschäftsentwicklung für die ersten neun Monate 2026 finden Sie hier auf der Website von METLEN.
Informationen zu METLEN:
METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) ist ein internationales Industrie- und Energieunternehmen, das eine führende Position in der Metall- und Energiebranche einnimmt und dessen Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum sowie der Kreislaufwirtschaft liegt. METLEN hat sich sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene als Maßstab für wettbewerbsfähige "grüne" Metallurgie etabliert und betreibt die einzige vollständig integrierte Produktionsanlage für Bauxit, Aluminiumoxid sowie Primäraluminium in der Europäischen Union, die über eigene Hafenanlagen verfügt. Im Energiesektor bietet METLEN integrierte Energielösungen durch die Umsetzung von Projekten zur thermischen und erneuerbaren Stromerzeugung, Stromverteilung und -handel sowie durch Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher und weitere grüne Technologien an. METLEN ist auf fünf Kontinenten sowie in mehr als 40 Ländern tätig, zählt weltweit mehr als 8500 Beschäftigte und setzt in sämtlichen Geschäftsbereichen ein vollständig synergetisches Modell um.
Finanzkennzahlen von METLEN
METLEN ist primär an der London Stock Exchange und sekundär an der Athens Stock Exchange notiert; das Unternehmen ist im FTSE-100-Index vertreten. Im Jahr 2025 erzielte METLEN einen Konzernumsatz von 7,11 Milliarden Euro, ein EBITDA von 753 Millionen Euro sowie einen Nettogewinn von 314 Millionen Euro. Die bereinigte Nettoverschuldung belief sich auf 2,10 Milliarden Euro, bei einem Nettoverschuldung/EBITDA-Verhältnis von 3,1x, was die starke finanzielle Widerstandsfähigkeit widerspiegelt. METLEN wird von führenden internationalen Nachhaltigkeits- und ESG-Ratingagenturen bewertet, ist als einziges griechisches Unternehmen im Dow Jones Best-in-Class Emerging Market Index vertreten und erzielt besondere Anerkennung bei MSCI, Sustainalytics, ISS Quality Score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg sowie IdealRatings.
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06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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