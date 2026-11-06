Stuttgart (ots) -Abos aufräumen, Gesamtkosten vergleichen, passende Pakete wählen: Mit einem persönlichen Streaming-Check können Verbraucher die Black Friday Rabattwochen gezielt nutzenDie Black-Friday-Zeit rund um den 27. November 2026 bietet Haushalten eine gute Gelegenheit, ihre Unterhaltungskosten neu zu ordnen. Das Verbraucherportal DSLWEB empfiehlt, vor einer Buchung zunächst die vorhandenen Abos zu prüfen. Denn ein Rabatt bringt erst dann eine echte Ersparnis, wenn das Angebot bisherige Kosten ersetzt oder einen tatsächlichen Bedarf deckt."Die wichtigste Frage vor dem Abschluss lautet: Was schaue ich wirklich?", sagt DSLWEB Redakteurin Saskia Hörner. "Wer seine laufenden Abos kennt und gezielt nach passenden Angeboten sucht, kann die Black-Friday-Zeit nutzen, um dauerhaft günstiger fernzusehen und zu streamen."Erst aufräumen, dann Angebote vergleichenEin Streamingdienst für die Lieblingsserie, ein weiterer für Filme und dazu ein Paket für Live-Sport: Mehrere einzeln gebuchte Abos können das Unterhaltungsbudget schnell belasten. DSLWEB rät deshalb, zunächst die monatlichen Zahlungen zusammenzutragen. Welche Dienste werden regelmäßig genutzt? Welches Abo läuft nach dem Ende einer Serie einfach weiter? Dabei lohnt sich auch ein Blick auf bestehende TV-, Internet- oder Mobilfunkpakete: Möglicherweise sind dort bereits Streamingdienste enthalten, die bislang ungenutzt bleiben.Aus dieser Bestandsaufnahme ergibt sich, welche Black-Friday-Angebote überhaupt infrage kommen. Wer einen Dienst nur für eine bestimmte Serie benötigt, hat andere Anforderungen als ein Haushalt, der täglich Live-TV und mehrere Mediatheken nutzt. Ein hoher Rabatt allein ist noch kein Grund, ein weiteres Abo abzuschließen. "Neue Angebote sollten möglichst bestehende Ausgaben reduzieren oder einen konkreten Unterhaltungswunsch erfüllen. So wird aus der Rabattjagd keine zusätzliche Dauerbelastung für die Haushaltskasse", so Hörner.Kombipakete können mehrere Einzelabos ersetzenBesonders für Haushalte mit mehreren Abos lohnt sich der Vergleich mit Bündelangeboten. Solche Pakete verbinden beispielsweise den klassischen TV-Empfang über das Internet mit zusätzlichen Streamingdiensten. Sie können günstiger ausfallen als die getrennte Buchung der enthaltenen Leistungen. So sind etwa bei MagentaTV der Telekom je nach Tarif Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV enthalten - in der günstigeren Variante allerdings teils mit Werbung.Entscheidend ist jedoch, welche Abovarianten in einem Kombitarif enthalten sind. Ein Paket mit werbefinanzierten Zugängen lässt sich preislich nicht ohne Weiteres mit mehreren werbefreien Einzelabos vergleichen. Auch mögliche Aufpreise für höhere Abo-Stufen gehören in die Rechnung."Ein Bundle kann die Haushaltskasse spürbar entlasten, wenn es mehrere ohnehin genutzte Abos ersetzt", erklärt Hörner. "Verbraucher sollten dabei prüfen, ob bestehende Streaming-Konten eingebunden werden können und welche bisherigen Verträge sie rechtzeitig selbst beenden müssen. Sonst entstehen vorübergehend doppelte Kosten."Gratis-Monate und Einstiegspreise über die gesamte Laufzeit rechnenBei der Bewertung eines Angebots sollte der Blick über die erste Monatsrechnung hinausgehen. Wie lange gilt der Rabatt? Welcher Preis folgt danach? Und an welche Mindestlaufzeit ist das Black-Friday-Angebot geknüpft? Kostenpflichtige Zusatzoptionen oder gegebenenfalls erforderliche TV-Hardware können den Gesamtpreis ebenfalls verändern.Ein einfaches Rechenbeispiel: Kostet ein Abo bei zwölf Monaten Mindestlaufzeit zunächst drei Monate lang 5 Euro und danach neun Monate lang 10 Euro, entstehen insgesamt 105 Euro Kosten. Der durchschnittliche Monatspreis beträgt damit 8,75 Euro."Mit einer solchen Rechnung lassen sich unterschiedlich aufgebaute Aktionen viel besser vergleichen", sagt Hörner. "Ein paar besonders günstige Startmonate müssen über die gesamte Vertragslaufzeit betrachtet werden."Die passende Ausstattung richtet sich nach dem FernsehalltagNeben dem Preis zählt, wie ein Angebot im Haushalt genutzt werden soll. Wer auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen möchte, sollte die erlaubten parallelen Streams prüfen. Für unterwegs können Downloads wichtig sein, beim Fernsehen auf einem großen Bildschirm die verfügbare Bildqualität. Bei TV-Paketen kommen Funktionen wie Aufnahmen, zeitversetztes Fernsehen oder integrierte Mediatheken hinzu.Für Sportfans ist außerdem entscheidend, welche Wettbewerbe und Übertragungen das gebuchte Paket tatsächlich abdeckt. Ein günstiger Zugang zum gewünschten Streaminganbieter allein garantiert noch nicht, dass auch die gesuchten Spiele enthalten sind.Werbe-Abos können eine günstige Wahl sein, wenn Unterbrechungen akzeptiert werden. Wer möglichst ungestört Filme und Serien sehen möchte, sollte gezielt die Preise der werbefreien Varianten vergleichen.Serien gezielt schauen statt alle Dienste dauerhaft bezahlenWer einzelne Serien oder Filme sehen möchte, kann flexibel kündbare Monatsabos nacheinander nutzen und so gezielt zwischen verschiedenen Streamingangeboten wechseln. Ein langfristig rabattiertes Abo passt dagegen eher zu Verbrauchern, die eine Plattform regelmäßig über das ganze Jahr hinweg einschalten.Nach der Buchung empfiehlt DSLWEB, das Ende des Rabattzeitraums, den ersten Abrechnungstermin zum vollen Preis und die Kündigungsbedingungen direkt zu dokumentieren. Eine Erinnerung mit ausreichend Vorlauf hilft, rechtzeitig über die weitere Nutzung zu entscheiden."Ein gutes Black-Friday-Angebot passt zum eigenen Fernsehalltag und bleibt auch bei den Gesamtkosten überzeugend", sagt Hörner. "Wer vor der Buchung seine Abos sortiert und danach die Fristen im Blick behält, schafft die besten Voraussetzungen für eine echte Ersparnis."Eine Übersicht zu TV- und Streaming-Angeboten rund um den Black Friday 2026 finden Verbraucher unter: https://www.dslweb.de/tv-black-friday.phpÜber DSLWEBDie Tarifexperten von DSLWEB unterstützen Verbraucher seit über 20 Jahren bei der Suche nach dem besten Angebot in den Bereichen schnelles Internet, TV und Streaming. Dabei stellt das Verbraucherportal DSLWEB stets die Anforderungen und Wünsche seiner Nutzer in den Mittelpunkt und bringt durch Marktanalysen und -reports sowie umfangreiche Hintergrundinformationen Transparenz in den Tarifdschungel.Mehr über DSLWEB unter www.dslweb.de/dslweb-wir-ueber-unsPressekontakt:Ingo Hassa+49 (0)711 50 62 30 13i.hassa@dslweb.deDSLWEB ist ein Informationsangebot der Ehninger AG, Hirschstraße 8, 70173 Stuttgart.Original-Content von: DSLWEB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180439/6385218