Die Deutsche-Telekom-Aktie hat am Donnerstag trotz überzeugender Quartalszahlen rund -2,1% auf 26,20 € verloren. Der DAX-Konzern steigerte Umsatz und Gewinn deutlich und hob seine Jahresprognose erneut an. Allerdings enttäuschte das Management mit seinen Plänen für die Aktionäre: 2027 sollen nur noch bis zu 2 statt 5 Milliarden € in Aktienrückkäufe fließen. Gleichzeitig bestätigt die Deutsche Bank ihr Kursziel von 40 €. Ist die Aktie nach der jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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