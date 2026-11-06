Börse Aktuell: Tech-Crash und ein "Schwarzer Donnerstag" für die globalen Märkte

Dieser umfassende Marktbericht Börse fasst die jüngste Verkaufswelle an den internationalen Handelsplätzen zusammen. Frische Börsen News rund um wachsende Skepsis bei KI-Investitionen, politische Unruhe in den USA sowie die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten bestimmen das Geschehen an den globalen Finanzmärkten.

Was heute für deutsche Anleger insbesondere relevant ist

DAX-Eröffnung und Vorgaben: Nach dem massiven Tech-Ausverkauf an der Wall Street und den Kursverlusten in Asien steht auch der deutsche Leitindex DAX unter deutlichem Abgabedruck. Anleger sollten sich auf eine volatile Sitzung und schwächere Eröffnungskurse einstellen.

Fokus auf heimische Halbleiter- - Tech-Werte: Die starken Verluste bei US- und asiatischen Chipherstellern strahlen direkt auf den TecDAX und deutsche Branchenvertreter wie Infineon , Aixtron sowie Süss MicroTec ab. Auch Zulieferer im Maschinen- und Halbleiterbau geraten in Sippenhaft.

Energiekosten - Industrie: Der Anstieg des Rohölpreises (Brent um 100 USD) befeuert erneut Inflations- und Kostensorgen in der energieintensiven deutschen Industrie.

US-Arbeitsmarktdaten als Richtungsweiser: Der um 14:30 Uhr MEZ anstehende US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls) entscheidet über die Zinserwartungen gegenüber der Federal Reserve. Ein Überraschungswert dürfte am Nachmittag auch am Frankfurter Parkett für deutliche Ausschläge sorgen.

?? US-Aktienmärkte

Der gestrige Handel an der Wall Street endete mit einem schweren Abverkauf, der sämtliche führende US-Leitindizes erfasste.

Der Nasdaq 100 wurde besonders hart getroffen und verzeichnete mit einem Minus von 6,4 % seinen schwächsten Handelstag seit 2020.

Auch die weiteren Indizes meldeten deutliche Verluste: Der Nasdaq Composite verlor 5,5 - der S&P 500 gab um 4,4 - nach, der Dow Jones sank um 3,4 - und der Nebenwerte-Index Russell 2000 fiel um 4,5 %....

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