Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, dass der Entwurf des Investitionsschutzgesetzes fertig ist "Das ist ein wichtiges Signal. Umso befremdlicher ist es, dass nun offenbar noch über Entschädigungsquoten von 80 oder 100 Prozent des Verkehrswertes gestritten wird", sagt Dirk Wohltorf, Präsident des Immobilienverbands Deutschland IVD und Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID). Die BID fordert eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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