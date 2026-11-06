Öl und Gas in Österreich: 100 Barrel mehr pro Tag? Mehr Förderung zum Winter

Anzeige / Werbung
ADX Energy meldet den Start eines rund achtwöchigen Arbeitsprogramms in Österreich. Das Unternehmen wolle drei bestehende Förderbohrungen im Wiener Becken technisch überarbeiten und zugleich die zweite Testphase an der Gasentdeckung HOCH-1 in Oberösterreich vorbereiten. Die Maßnahmen könnten die Öl- und Gasförderung in den Feldern des Wiener Beckens zusammen um etwa 100 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöhen.
ADX Energy meldet den Start eines rund achtwöchigen Arbeitsprogramms in Österreich. Das Unternehmen wolle drei bestehende Förderbohrungen im Wiener Becken technisch überarbeiten und zugleich die zweite Testphase an der Gasentdeckung HOCH-1 in Oberösterreich vorbereiten. Die Maßnahmen könnten die Öl- und Gasförderung in den Feldern des Wiener Beckens zusammen um etwa 100 Barrel Öläquivalent pro Tag erhöhen.
Mehr Förderung aus bestehenden Bohrungen
An der Bohrung GA-093 soll eine Gaszone perforiert werden. Dabei wird die Verrohrung gezielt geöffnet, damit Gas aus dem Gestein in die Bohrung strömen kann. ADX zufolge könnte der Umbau der
bisherigen Förderbohrung zu einer Gasbohrung zusätzlich etwa 50 bis 60 Barrel Öläquivalent pro Tag liefern. Die Arbeiten sollten in der Woche ab dem 9. November beginnen.
Für GA-072A sei ab der Woche des 16. November der Austausch einer Tiefpumpe vorgesehen. Dadurch könnten täglich weitere rund 15 Barrel Öläquivalent aus Öl und Gas hinzukommen. An GA-087 wolle ADX ab der Woche des 14. Dezember ein neues Förderintervall öffnen und eine Vorrichtung einbauen, die Sand aus dem Förderstrom zurückhält. Das Unternehmen rechne dort mit zusätzlichen 30 bis 40 Barrel Öl pro Tag.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)