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Börsengang Nexum Group - Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet
München, 6. November 2026 - Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker und börsennotierter Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat ihren Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt. Die Aktien des Unternehmens werden unter der WKN A41YGA und der ISIN DE000A41YGA6 im Regulierten Markt (General Standard) gehandelt. Ein Uplisting in den Prime Standard ist geplant. Der Gang an die Börse ist ein Meilenstein für den Aufbau einer neuen Kategorie von Immobiliengesellschaften. Nexum vereint Akquisition, Entwicklung und Vertrieb attraktiver Wohnimmobilien in einer integrierten und datenbasierten Wertschöpfungskette - damit verkürzen sich die Projektlaufzeiten bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung, hohen Cashflows und hoher Planungssicherheit.
06.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Perusastrasse 7
|80333 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 172 2620936
|E-Mail:
|info@nexum-group.de
|ISIN:
|DE000A41YGA6
|WKN:
|A41YGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2429460
|Ende der Mitteilung
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2429460 06.11.2026 CET/CEST