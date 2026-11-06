

EQS-Media / 06.11.2026 / 09:04 CET/CEST

CORPORATE NEWS | PERSONALIE Emittent / Herausgeber: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Personalie 06.11.2026 / 09:00 Uhr MEZ Für den Inhalt dieser Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. PARMANTIER & CIE. ernennt Stefan Heieck und Harry Tyser zu Senior Advisors Zwei Investmentexperten erweitern das Senior-Advisor-Netzwerk des Unternehmens um sich ergänzende Erfahrungen an den Aktienmärkten und im Hedgefondsbereich. Stefan Heieck und Harry Tyser zu Senior Advisors ernannt.

Sich ergänzende Erfahrung in Equity Research, Investment Banking und Long/Short-Aktienstrategien.

Ernennungen sollen zusätzliche Perspektiven für die Marktanalyse und strategische Entwicklung eröffnen. Frankfurt am Main, 06.11.2026. Die Parmantier & Cie. GmbH gibt die Ernennung von Stefan Heieck und Harry Tyser zu Senior Advisors mit Wirkung zum 01. November 2026 bekannt. Die Ernennungen bündeln sich ergänzende Erfahrungen mit europäischen Aktien, Hedgefonds und Investmentmanagement. Die beiden Senior Advisors sollen die Erfahrungen und Perspektiven erweitern, auf die Parmantier & Cie. bei der Marktanalyse und strategischen Entwicklung zurückgreift. Sie ergänzen damit die Arbeit von Parmantier & Cie. Research, der dedizierten Research-Einheit des Unternehmens, die ihr deutschlandfokussiertes Research im Kontext globaler Märkte, Unternehmen und Investmentthemen einordnet. Die konkreten Aufgabenbereiche sind noch zu bestätigen. Aus den Ernennungen allein ergeben sich weder Befugnisse zur Portfolioverwaltung noch Aufgaben in der Anlageberatung für Kunden. "Ich freue mich sehr, Stefan und Harry bei Parmantier & Cie. willkommen zu heißen, und empfinde es als Privileg, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ihre jahrzehntelange Erfahrung im Long/Short-Investing, in der Unternehmensanalyse und an den Kapitalmärkten wird nach meiner Überzeugung unser Research, unsere strategische Entwicklung und unsere Investmentperspektive wesentlich stärken. Ihre Erfahrung in der Führung von Long/Short-Fonds bringt praktische Einblicke in die Beurteilung von Chancen und die Steuerung von Risiken unter unterschiedlichen Marktbedingungen ein. Auf dieser Erfahrung wollen wir aufbauen, um Parmantier & Cie. weiterzuentwickeln und unsere analytischen Fähigkeiten zu vertiefen. Dabei bewahren wir die Unabhängigkeit unseres Urteils und den unternehmerischen Ansatz, die unser Unternehmen prägen." - René Parmantier, Principal, Parmantier & Cie. Stefan Heieck Stefan Heieck bringt mehr als 32 Jahre Erfahrung in Equity Research, Investment Banking und Hedgefonds mit. Stefan verantwortete den bislang größten deutschen Long/Short-Aktienfonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 450 Mio. €. Sein Hintergrund eröffnet eine Perspektive, die Unternehmensanalyse, Kapitalmärkte und Long/Short-Aktieninvestments verbindet. Harry Tyser Harry Tyser leitete zwischen 2000 und 2010 europäische Long/Short-Aktienfonds. Laut seiner zur Verfügung gestellten Erfolgsbilanz erzielte er in diesem Zeitraum in keinem Kalenderjahr eine negative Rendite. Die Zusammenfassung weist eine Marktkorrelation von null sowie konsistente Überrenditen durch kurzfristiges, aktienspezifisches Alpha aus. Bei Gibbs Tyser, wo er als einer der geschäftsführenden Partner tätig war, erzielte er laut der vorgelegten Karriereübersicht von März 2001 bis Dezember 2004 eine Rendite von 18 %, während die MSCI-Benchmark um 35 % zurückging. Das Unternehmen wird in dieser Übersicht als erster von Marshall Wace im Rahmen eines Inkubationsprogramms unterstützter Investmentmanager beschrieben. Von April 2005 bis Dezember 2008 verwaltete er den Firefly Fund bei New Star Asset Management. Dieser erzielte den vorliegenden Angaben zufolge eine Nettorendite von 32 %, während der relevante Index um 46 % nachgab. Nach seinem Rückzug aus dem operativen Fondsmanagement beriet Harry Hedgefonds und handelt weiterhin aktiv auf eigene Rechnung. Zu seiner Laufbahn zählt auch die Mitgründung von Belay Partners. Über PARMANTIER & CIE. Parmantier & Cie. ist ein in Frankfurt am Main ansässiges Merchant-Banking-Unternehmen mit den Schwerpunkten Corporate Finance, Mergers & Acquisitions und Kapitalmärkte. Das Unternehmen berät bei Eigenkapital-, Fremdkapital- und hybriden Finanzierungen und investiert eigenes Kapital in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Die dedizierte Research-Einheit Parmantier & Cie. Research betreut ein unabhängig ausgewähltes, auf Deutschland fokussiertes Research-Universum. Globale Märkte, Unternehmen und Investmentthemen fließen in die Analyse ein. Pressekontakt Parmantier & Cie. GmbH | info@parmantiercie.com | www.parmantiercie.com Presse: info@parmantiercie.com Ende der Mitteilung



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Schlagwort(e): Finanzen



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