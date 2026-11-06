Die Q3-Zahlen von Krones bestätigen das Bild, das mit der Guidance-Anpassung im Oktober gezeichnet wurde: verhaltenes Umsatzwachstum bei gleichzeitig robuster zugrunde liegender Profitabilität. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 0,3% auf EUR 1,38 Mrd., während das berichtete EBITDA um 12,7% auf EUR 160 Mio. zulegte. Allerdings stützten Zollrückerstattungen das Ergebnis: Das Unternehmen wies für das dritte Quartal eine bereinigte EBITDA-Marge von 10,7% aus, gegenüber berichteten 11,6%. Ein stabiler Auftragseingang und ein substanzieller Auftragsbestand wirken unterstützend, wobei die Umsetzung in Umsatz (Conversion) weiterhin ein zentraler limitierender Faktor bleibt. Der angepasste Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und unser Kursziel von EUR 140,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/krones-ag
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