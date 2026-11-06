RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) in Riad zählt zu den besten 5 % der Krankenhäuser, die in das Ranking "World's Best Hospitals & Clinics for Medical Tourism 2027" des Magazins Newsweek aufgenommen wurden, was seine Stellung als internationaler Standort für spezialisierte medizinische Versorgung unterstreicht.

Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit des KFSH wider, Patienten aus aller Welt zu versorgen, insbesondere solche mit komplexen Erkrankungen, die multidisziplinäres Fachwissen und fortschrittliche Behandlungstechnologien erfordern, und zwar in Fachgebieten wie der Onkologie, den Neurowissenschaften und der Organtransplantation.

Im Rahmen seines Engagements für die Verbesserung der Versorgung internationaler Patienten erhielt das KFSH die Global Healthcare Accreditation (GHA) für medizinische Reiseleistungen und erreichte dabei eine Konformitätsbewertung von 95 %. Die Akkreditierung unterstreicht das Engagement der Einrichtung für internationale Standards hinsichtlich der Versorgungsqualität und der Patientenzufriedenheit.

Das KFSH bietet umfassende Dienstleistungen für internationale Patienten an, beginnend mit Erstberatungen und medizinischen Untersuchungen bereits vor deren Ankunft. Diese Dienstleistungen umfassen die Koordination der Reisevorbereitungen, die Abholung am Flughafen und die Unterbringung sowie die anschließende spezialisierte Behandlung und die Nachsorge, wodurch ein reibungsloser Behandlungsablauf gewährleistet wird.

Diese Anerkennung erfolgt vor dem Hintergrund der laufenden Reform des Gesundheitswesens in Saudi-Arabien und der Bemühungen des Landes, seine Position als globaler Standort für hochmoderne medizinische Versorgung zu stärken. Im Einklang mit der "Saudi Vision 2030" konzentrieren sich diese Bemühungen auf den Ausbau spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, die Förderung medizinischer Innovationen und die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit saudischer Gesundheitseinrichtungen.

Das KFSH belegte im Jahr 2026 unter den 250 weltweit führenden akademischen medizinischen Zentren den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika sowie den 12. Platz weltweit. Zudem wurde das Unternehmen im Jahr 2026 von Brand Finance als wertvollste Marke im Gesundheitswesen in Saudi-Arabien und im Nahen Osten ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde das KFSH in den Rankings "World's Best Hospitals 2026", "World's Best Smart Hospitals 2027" und "World's Best Specialized Hospitals 2027" des Magazins Newsweek aufgeführt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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