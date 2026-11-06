Riesige Datenberge, aber nur ein Bruchteil davon ist für Ermittler relevant: NRW setzt erstmals ein eigenes KI-System ein, um wichtige Spuren aus Datenbergen zu filtern. Was so erreicht werden kann. Die Finanzverwaltung in NRW nutzt nach eigenen Angaben erstmals in Deutschland ein eigenes KI-System, um digitale Beweismittel in Ermittlungsverfahren auszuwerten. Das Programm mit dem Namen Forensight wurde vom Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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