Chart des Tages: EURUSD - Zwischen einer restriktiven EZB und einer zurückhaltenden Fed

Die heutige Handelssitzung im Währungspaar EUR/USD steht ganz im Zeichen des mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktberichts (Nonfarm Payrolls, NFP). In unserer heutigen EURUSD Prognose im Chart des Tages analysieren wir die Gemengelage: Die Veröffentlichung könnte maßgeblich darüber entscheiden, ob die psychologisch wichtige Marke von 1,1200 gehalten werden kann oder eine Trendfortsetzung nach unten droht.

Chart des Tages - Technische Eckdaten (EUR/USD): Aktueller Kursbereich: ~1,1200

Widerstände: 1,1240 - 1,1285 - 1,1350

Unterstützungen: 1,1180 - 1,1140 - 1,1090

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652XXX - Ticker: EUR/USD

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.11.2026 Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die wichtigsten Treiber für die EURUSD Prognose

1. US-Arbeitsmarktbericht (NFP) steuert die Fed-Zinserwartungen

Der Hauptfokus des heutigen Handelstages liegt auf den US-Arbeitsmarktdaten:

Konsens Nonfarm Payrolls: Erwartet wird ein Stellenaufbau von ca. 65.000 im Oktober (nach 29.000 im Vormonat).

Arbeitslosenquote: Prognose bei stabilen 4,2 % .

Lohnwachstum (Average Hourly Earnings): Gilt als wesentlicher Treiber für die Dienstleistungsinflation und wird von der Fed akribisch beobachtet....

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