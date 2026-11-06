Gemischtes Sentiment nach gestrigem Kursrutsch, Versicherer im Fokus

Makroökonomischer Überblick
Die deutsche Industrieproduktion ist im September überraschend um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Volkswirte hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Im Jahresvergleich erhöhte sich die Fertigung um 0,4 Prozent. Der positive Monatswert wird allerdings durch eine deutliche Abwärtsrevision für August relativiert. Das dort gemeldete Wachstum wurde von zwei auf ein Prozent halbiert. Die Daten zeigen damit eine robuste Entwicklung zum Ende des dritten Quartals, liefern aber noch kein eindeutiges Signal für einen nachhaltigen Aufschwung der deutschen Industrie.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Hannover Rück geraten nach ihrer jüngsten Rally unter Druck. Am Markt wachsen die Zweifel, ob die außergewöhnlich hohen Renditen der vergangenen Jahre fortgeschrieben werden können. Für die Vertragserneuerungen 2027 zeichnet sich zunehmender Preisdruck ab, während die Bewertung der Aktie nach dem starken Kursanstieg anspruchsvoller geworden ist. Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal wird am kommenden Montag veröffentlicht und dürfte neue Hinweise auf die Gewinnentwicklung liefern.
Munich Re geben nach der starken Entwicklung der vergangenen Monate ebenfalls nach. Belastend wirken Erwartungen sinkender Preise im Rückversicherungsgeschäft und damit verbundene Risiken für die künftige Profitabilität. Die Aktie notierte im frühen Handel deutlich unter ihrem vorherigen Schlusskurs. Die Quartalsmitteilung folgt am 12. November und rückt damit bereits in den Fokus der Anleger.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG35NP
|10,26
|27010,671563 Punkte
|24,09
|Open End
|X-DAX
|Bull
|HD7TVZ
|63,86
|19634,265995 Punkte
|4,17
|Open End
|Nasdaq-100
|Bear
|UR4JJP
|12,51
|28239,772681 USD
|17,62
|Open End
|Enel S.p.A.
|Bull
|HC55RQ
|4,55
|5,147468 EUR
|2,17
|Open End
|IREN Ltd.
|Bull
|UG7WLT
|4,22
|16,223337 USD
|4,01
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UG7L9Z
|2,52
|300,00 USD
|5,20
|16.06.2027
|Siemens Healthineers AG
|Call
|UN2Y72
|0,34
|45,00 EUR
|6,80
|16.06.2027
|Arm Holdings plc ADR
|Call
|UG7QDE
|3,09
|200,00 USD
|2,72
|16.06.2027
|Amazon.com
|Call
|UN3N2Y
|0,95
|300,00 USD
|8,13
|17.03.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UN6NBS
|0,43
|170,00 EUR
|5,58
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Short
|UG41M9
|1,78
|30712,391822 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UN8QD7
|5,02
|19976,705478 Punkte
|4
|Open End
|DAX
|Long
|HD6SGF
|10,82
|21941,131929 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UN601P
|4,24
|23971,535875 Punkte
|10
|Open End
|adidas AG
|Long
|UR4K9Z
|14,20
|119,733333 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.11.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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