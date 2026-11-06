"Geld hat eine Meinung" Der KMU-Anleihemarkt hat in den vergangenen Wochen durchaus unterschiedliche Signale gesendet - und dabei sowohl seine Aufnahmefähigkeit als auch seine Grenzen gezeigt. Mit den größeren Bond-Emissionen von UBM (58 Mio. Euro) und Katjes Greenfood (44 Mio. Euro) konnten zwei etablierte Marktteilnehmer beachtliche Platzierungserfolge erzielen. Auch die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) hat mit ihrer jüngsten Emission neues Kapital eingesammelt, wenngleich das Ergebnis mit 5,7 Mio. Euro bei einem möglichen Volumen von 15 Mio. Euro deutlich verhaltener ausgefallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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