Was macht ein gutes berufliches Netzwerk aus? Und was ist das Besondere an Frauennetzwerken in der Versicherungsbranche? Headhunterin Stefanie Symmank hat sich intensiv mit der Entstehung von Netzwerken und ihrem Wert befasst. Ein Artikel von Stefanie Symmank, Geschäftsführerin der VFS Personalberatung GmbHBerufliche Netzwerke sind kein neues Phänomen. Neu ist jedoch, wie bewusst und strategisch sie heute eingesetzt werden. Menschen nutzen Beziehungen seit jeher, um Informationen auszutauschen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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