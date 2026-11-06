Datum der Anmeldung:
03.11.2026
Aktenzeichen:
B1-157/26
Unternehmen:
HOCHTIEF Soziale Infrastruktur Europa GmbH, Essen; SPIE Efficient Facilities GmbH, Düsseldorf/Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Projektgesellschaft FWK, Essen
Produktmärkte:
Gebäudebetriebsdienstleistungen, gewerbliche Hochbauleistungen
03.11.2026
Aktenzeichen:
B1-157/26
Unternehmen:
HOCHTIEF Soziale Infrastruktur Europa GmbH, Essen; SPIE Efficient Facilities GmbH, Düsseldorf/Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Projektgesellschaft FWK, Essen
Produktmärkte:
Gebäudebetriebsdienstleistungen, gewerbliche Hochbauleistungen
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