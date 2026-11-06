Datum der Anmeldung:
03.11.2026
Aktenzeichen:
B8-103/26
Unternehmen:
Alterric Deutschland GmbH, Aurich; Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg; Helionat e.G., Magdeburg: Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Erzeugung und Vermarktung von EEG-Strom, Windpark
03.11.2026
Aktenzeichen:
B8-103/26
Unternehmen:
Alterric Deutschland GmbH, Aurich; Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg; Helionat e.G., Magdeburg: Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Erzeugung und Vermarktung von EEG-Strom, Windpark
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