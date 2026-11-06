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Guten Morgen, meine Damen und Herren,während an den internationalen Aktienmärkten zunehmend der hohe Strombedarf der KI-Unternehmen diskutiert wird, rückt eine Branche immer stärker in den Mittelpunkt: die Energiewirtschaft. Denn unabhängig davon, ob sich die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz für sämtliche Beteiligten jemals angemessen rentieren werden, steht eines fest: Der weltweite Strombedarf wächst. Rechenzentren, die zunehmende Elektrifizierung der Industrie, Elektromobilität und der Ausbau digitaler Infrastrukturen stellen die Energieversorgung vor gewaltige Herausforderungen.Die eigentlichen Gewinner dieses Strukturwandels müssen deshalb keineswegs ausschließlich aus der Technologiebranche kommen. Vielmehr könnten Unternehmen profitieren, die zusätzliche Erzeugungskapazitäten bereitstellen, bestehende Stromnetze modernisieren oder neue Speichertechnologien entwickeln.Besonders interessant erscheint uns die Kombination aus erneuerbaren Energien und einer zuverlässigen Stromversorgung. Wind- und Solarenergie werden beim Ausbau der weltweiten Erzeugungskapazitäten eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig gewinnen Stromspeicher, flexible Gaskraftwerke und die Kernenergie an Bedeutung. Schließlich müssen Rechenzentren und Industrieanlagen rund um die Uhr zuverlässig mit Elektrizität versorgt werden.Wir sehen in dieser Entwicklung interessante Chancen abseits der hoch bewerteten KI-Aktien. Dabei konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die nicht nur von langfristigen Wachstumstrends profitieren, sondern bereits heute überzeugende operative Ergebnisse vorweisen können. Zwei Aktien gefallen uns besonders, beide finden Sie in der Termin-Börse daily (