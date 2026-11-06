Frankfurt/Main (ots) -Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat gestern Abend im Rahmen der EDDI-Night in Frankfurt die EDDI-Awards 2026 verliehen. MissPompadour wurde in der Kategorie B2C ausgezeichnet, DATEV in der Kategorie B2B. Die Preisverleihung fand im Rahmen des DialogSummit statt.MissPompadour überzeugte die Jury mit einem kundenzentrierten Dialogmarketing, das Beratung, Content, Social Media, Community, User Generated Content und datenbasierte Kommunikation verbindet. Damit gelingt es dem Unternehmen, ein traditionell beratungsintensives Produkt erfolgreich online zu vermarkten. Kunden erhalten Unterstützung bei ihren Projekten und werden aktiv in die Kommunikation und Weiterentwicklung der Marke eingebunden.Wie sehr der persönliche Dialog die Kommunikationsstrategie prägt, verdeutlicht Sabrina Thielgen, Head of Brand bei MissPompadour: "Unser Ziel war von Anfang an, Menschen nicht einfach Farbe zu verkaufen, sondern sie bei ihren Projekten zu inspirieren, zu beraten und zu begleiten. Dass dieser Ansatz mit dem EDDI ausgezeichnet wird, ist eine großartige Anerkennung für unser gesamtes Team."DATEV würdigt die Jury für die langfristige und konsequente Weiterentwicklung ihres Dialogmarketings. Die Genossenschaft verbindet reichweitenstarke Kommunikation mit datenbasierten und personalisierten Maßnahmen sowie persönlichem Dialog. Im Zentrum stehen die rund 40.000 Mitglieder, insbesondere Steuerberatungskanzleien, die DATEV bei der digitalen Transformation unterstützt und deren Mandanten in die Digitalisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse einbindet. Die Kommunikation zur E-Rechnung ist ein Beispiel dafür, wie DATEV Information, Beratung und konkrete Unterstützung kanalübergreifend verzahnt.Simone Wastl, Member of the Executive Board, Head of Corporate Communications bei DATEV, über den dahinterstehenden Ansatz: "Unser Anspruch ist, die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden vorausschauend aufzugreifen und sie mit relevanten Informationen, passenden Lösungen und persönlicher Unterstützung durch die digitale Transformation zu begleiten. Wir freuen uns sehr, dass dieser langfristige Ansatz mit dem EDDI gewürdigt wird."DDV-Präsident Martin Nitsche resümiert: "MissPompadour und DATEV zeigen auf unterschiedliche Weise, wie konsequent kundenzentrierter Dialog zum Unternehmenserfolg beitragen kann. MissPompadour verbindet Beratung, Content, Daten und Community zu einem überzeugenden Gesamtkonzept. DATEV verzahnt datenbasierte Kommunikation und persönlichen Austausch in einem komplexen B2B-Umfeld. Beide entwickeln ihren Dialog kontinuierlich entlang der Bedürfnisse ihrer Kunden weiter."Über den EDDI-Award:Der EDDI-Award wird seit 1993 vom DDV verliehen. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die mit langfristigen, innovativen, integrierten und kundenzentrierten Dialogmarketingstrategien überzeugen.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/6385308