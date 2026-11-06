Hamburg (ots) -Andreas Schramm, Geschäftsführer der Sparda Immobilien GmbH: "Das Tal der Tränen ist durchschritten" / Energieeffizienz, Sanierungsbedarf und Finanzierung beeinflussen Kaufentscheidungen zunehmendNach den deutlichen Marktkorrekturen der Jahre 2022 bis 2024 stabilisiert sich der Immobilienmarkt in Deutschland. Auch in Hamburg und Norddeutschland zeigt sich eine robuste Entwicklung. Die Nachfrage nach Wohneigentum bleibt hoch, während sich die Preise auf einem realistischeren Niveau bewegen. Das bestätigt Andreas Schramm, Geschäftsführer der Sparda Immobilien GmbH: "Das Tal der Tränen ist aus meiner Sicht durchschritten."Wohnungsmarkt Hamburg: Hohe Nachfrage trifft auf begrenztes AngebotInsbesondere in der Metropolregion Hamburg trifft eine weiterhin hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Die Sparda Wohnstudie 2026 (https://www.sparda-wohnen2026.de/?indicator=relation_stadt_umland_konkurrenzbereinigt&kreis=2000) weist für Hamburg einen besonders ausgeprägten Nachfrageüberhang aus: Das potenzielle Wohnraumangebot liegt rund 68 Prozent unter der potenziellen Nachfrage. Damit bestehen gute Voraussetzungen für eine stabile bis steigende Preisentwicklung.Gleichzeitig hat sich das Verhalten der Kaufinteressenten verändert. Der schnelle Immobilienkauf ohne eingehende Prüfung gehört zunehmend der Vergangenheit an. Energieausweis, energetischer Zustand, Sanierungsbedarf und langfristige Finanzierbarkeit spielen heute eine deutlich größere Rolle. Nicht sanierte Bestandsimmobilien müssen deshalb teilweise mit erheblichen Preisabschlägen rechnen. Auch die Lage bleibt ein entscheidender Faktor für die Werthaltigkeit einer Immobilie.Berechnen und beraten lassen statt hoffenBei der Finanzierung sieht Schramm eine Normalisierung des Marktes. Nach der Phase historisch niedriger Zinsen und teilweise sehr hoher Kaufpreise hätten sich sowohl die Zinsen als auch die Immobilienwerte wieder auf ein realistischeres Niveau eingependelt. Entscheidend sei heute vor allem, den Wert einer Immobilie fundiert zu ermitteln und mit einer tragfähigen Finanzierung zu verbinden. Damit steigt auch der Bedarf an einer umfassenden Beratung, die Immobilienbewertung, Finanzierung und mögliche Fördermittel berücksichtigt.Auch für den Wohnungsneubau bleibt der Handlungsdruck in Hamburg hoch. Die Sparda Wohnstudie 2026 weist rechnerisch eine Unterdeckung von mehr als 100.000 Haushalten aus - selbst unter Einbeziehung des Umlands reicht das demografische Wohnraumpotenzial nicht aus. Lange Genehmigungsprozesse, hohe Baukosten und umfangreiche Auflagen erschweren jedoch die Entwicklung neuer Projekte. Nach Einschätzung von Schramm vergehen von der ersten Planung bis zur Realisierung eines Neubauprojekts durchschnittlich zweieinhalb bis drei Jahre.Für Kaufinteressenten sieht Schramm dennoch gute Perspektiven. Die Nachfrage werde hoch bleiben, Immobilien seien weiterhin ein stabiler Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau. Wer eine passende Immobilie finde und die Finanzierung solide aufstelle, sollte deshalb den Schritt ins Eigentum prüfen. Verkäuferinnen und Verkäufern empfiehlt er vor allem eine realistische Wertermittlung. Zu hoch angesetzte Angebotspreise könnten den Verkaufsprozess erschweren und spätere Preisreduzierungen notwendig machen.Das vollständige Interview mit Andreas Schramm über die Entwicklung des Immobilienmarktes, Kauf- und Verkaufschancen, die Herausforderungen im Wohnungsneubau sowie die Perspektiven für Hamburg und Norddeutschland lesen Sie auf BIG BANG UNTERNEHMER:https://ots.de/TBuWwvPressekontakt:DUP Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@bigbang-unternehmer.deOriginal-Content von: BIG BANG UNTERNEHMER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/6385319