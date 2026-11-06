Der Q3-Call hat etwas mehr Klarheit über das Umsatzpotenzial von SUSS im GJ27 gebracht. Vom aktuellen Auftragsbestand sind bereits 415-435 Mio. EUR für die Auslieferung im kommenden Jahr vorgesehen, wobei der Produktionshochlauf bereits im ersten Quartal beginnen soll. Mit einer theoretischen Jahreskapazität von bis zu 1,1 Mrd. EUR könnte SUSS unsere Umsatzprognose von 673 Mio. EUR durchaus übertreffen, sofern die Zulieferer mitspielen. Weniger erfreulich sind die Aussichten für die Bruttomarge: Die Vorteile aus neuen Produkten und der Produktionsverlagerung aus Garching dürften sich erst später bemerkbar machen. Wir haben daher unsere Bruttomargenerwartungen für GJ27/28 leicht gesenkt, sehen bei einer Bewertung von weniger als dem 8-Fachen des erwarteten EBIT für 2027 aber weiterhin ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Wir bestätigen unser Kursziel von 99,00 EUR und unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se
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