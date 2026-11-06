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Die XRP Prognose wirkte am Donnerstagmorgen noch so freundlich wie seit Wochen nicht mehr. Große Anleger hatten in nur einer Woche rund 60 Millionen XRP eingesammelt, und die Zahl der Millionen-Wallets erreichte den höchsten Stand des Jahres. Dann kam der Abend, und XRP fiel innerhalb von 24 Stunden um 7,5 Prozent auf 1,21 Dollar. Die Unterstützung bei 1,25 Dollar, die Analysten noch am Morgen als Boden sahen, ist damit gebrochen. Für die XRP Prognose stellt sich jetzt eine unbequeme Frage. Kaufen die Wale gerade den Tiefpunkt, oder wissen sie etwas, das kleinere Anleger übersehen?

XRP Prognose nach dem Rutsch unter 1,25 Dollar, Wale gegen Börsenzuflüsse

Der Absturz traf XRP mitten in einer Phase, in der sich die Daten verbessert hatten. Wie crypto.news berichtet, stammen die Kaufzahlen vom Analysten Ali Martinez, während Santiment 2.147 Wallets mit mindestens einer Million XRP zählt. Martinez sah im Chart bereits eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einer Nackenlinie bei 1,60 Dollar, und am Donnerstagmorgen kletterte XRP noch auf 1,31 Dollar.

Am Donnerstagabend kippte die Stimmung, als der Ausverkauf bei Tech-Aktien den Kryptomarkt mitriss. Laut CoinGecko notiert XRP nun bei 1,21 Dollar, ein Minus von 7,5 Prozent, und damit klar unter dem 50-Tage-Durchschnitt von 1,385 Dollar. Für die XRP Prognose rückt so der Bereich um 1,20 Dollar als nächste Marke in den Blick.

Laut CryptoQuant stiegen die XRP-Reserven auf Binance zwischen dem 3. und 5. November um 280 Millionen Token, und woher sie stammen, ist ungeklärt. Für die XRP Prognose arbeiten damit Käufe der Wale und mögliche Verkäufe an der Börse gegeneinander. Wenn selbst bei XRP unklar bleibt, wer hinter den Bewegungen steckt, stellt sich vor jedem Kauf eine Frage. Kann man einem Token wirklich vertrauen?

Was die XRP Prognose offenlässt, und warum Pepeto mit seinem Token-Scanner auffällt

Die Frage nach Vertrauen musste XRP diese Woche selbst beantworten, denn die jüngste Korrektur am XRP Ledger schloss eine Lücke, über die unerlaubt neue Stablecoins entstehen konnten. Seitdem prüfen Käufer bei jedem Token zuerst, ob jemand heimlich mehr davon drucken kann. Hinzu kommt eine harte Rechnung, denn bei rund 77 Milliarden Dollar Marktwert braucht XRP schon für ein Plus von 10 Prozent Milliarden an frischem Geld, und selbst gute Wochen bringen meist nur einstellige Renditen. Beides führt viele Händler gerade zu Pepeto.

Das Team um den Mitgründer des ursprünglichen Pepe, zu dem auch ein früherer Binance-Experte gehört, baut einen Sicherheitsscanner, der Token wie ein bezahlter Prüfer untersucht. Was einen Experten Stunden kostet, erledigt er in Sekunden, mit 42 Kontrollen und einem simulierten Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Blockchain. Am Ende steht ein Wert bis 100 samt klarem Urteil. Er sucht gezielt nach der Lücke, die XRP gerade geschlossen hat, also nach versteckten Mint-Funktionen, und nach Eigentümern, die Wallets einfrieren können. Trades mit kritischen Verträgen blockiert er standardmäßig, noch bevor Geld fließt.

Der Wert entsteht über PepetoSwap, die parallel entwickelte Börse mit geplanten 0,00 Prozent Gebühren pro Swap. Wer bei Uniswap für einen Tausch von 100.000 Dollar etwa 300 Dollar zahlt, zahlt bei PepetoSwap nichts, und das bringt Händler zurück. Sie alle halten den Coin, auf dem die Plattform läuft, begrenzt auf 420 Billionen Stück.

Bevor auch nur ein Token verkauft wurde, hat SolidProof den kompletten Quellcode untersucht und freigegeben, die Presale steht also auf einer unabhängig geprüften Basis. Trotz mehr als 10,38 Millionen Dollar in der Presale und Werkzeugen im privaten Test kostet Pepeto nur 0,000000188 Dollar, und der Markt hat davon noch nichts eingepreist. Ein 1000-facher Anstieg würde Pepeto auf etwa 80 Milliarden Dollar bewerten, noch unter den rund 88 Milliarden Dollar von DOGE im Mai 2021. XRP behält seinen Platz als Zahlungsnetzwerk, doch Pepeto hat deutlich mehr Raum nach oben, und keine spätere Stufe wird günstiger sein.

Fazit

Die XRP Prognose hängt nach dem Bruch bei 1,25 Dollar an 1,20 Dollar, während Wale kaufen und die Reserven auf Binance steigen. Pepeto verbindet dagegen ein Audit, einen bekannten Gründer und Werkzeuge im privaten Test mit einem Presale-Preis, den der Markt noch nicht bewegt hat. Selbst eine optimistische XRP Prognose braucht bei dieser Größe Monate für eine Verdopplung. Presale-Käufer, die bis zum Listing hielten, sahen dagegen teils ein Vielfaches in wenigen Tagen. Vergangene Zyklen belohnten Wallets, die kauften, solange ein Projekt leise war. Genau diese Phase läuft jetzt, und wer vor der nächsten Stufe kauft, zahlt weniger als jeder Nachzügler.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wohin führt die XRP Prognose nach dem Fall auf 1,21 Dollar?

Kurzfristig entscheidet die Zone um 1,20 Dollar. Erst über 1,25 und danach 1,34 Dollar startet die Erholung neu.

Warum kaufen Anleger gerade Pepeto?

Weil Pepeto einen Scanner baut, der versteckte Mint-Funktionen aufspürt und riskante Trades blockiert. Der von SolidProof geprüfte Token ist über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com erhältlich.