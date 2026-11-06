Zürich (ots) -Das Garnelenprodukt der Migros erhält fast 40 Prozent der Stimmen. Mit dem neuen ASC-Konsumentenliebling Schweiz macht der Aquaculture Stewardship Council (ASC) unabhängig zertifizierte Fisch- und Meeresfrüchteprodukte aus Zucht sichtbar, die Konsument:innen besonders überzeugen.Die Migros gewinnt den ersten ASC-Konsumentenliebling Schweiz mit den «ASC Gambas al ajillo». Das Garnelenprodukt erhielt 39,5 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen fünf weitere nominierte Produkte durch. Die Auszeichnung geht an Produkte aus ASC-zertifizierter Aquakultur, die bei Konsument:innen besonders beliebt sind.Die Gambas al ajillo stammen aus ASC-zertifizierten Zuchtbetrieben in der Region Sóc Trang in Vietnam. Mit ihrer feinen Knoblauchnote bringen sie mediterranen Geschmack auf den Teller und eignen sich perfekt für Pasta, Tapas oder als schnelles Gericht für jeden Tag.«Die Migros ist seit vielen Jahren ein enger Partner des ASC und setzt konsequent auf Fisch und Meeresfrüchte aus ASC-zertifizierter Zucht. Zudem engagiert sich die Migros aktiv für die Weiterentwicklung unserer Standards. Gerade im Garnelensektor, in dem Veränderungen vor Ort nötig sind, können wir nur gemeinsam etwas bewegen. So wurden bereits wichtige Fortschritte erreicht, etwa beim Schutz der Mangrovenwälder. Umso mehr freut es uns, dass mit den Gambas al ajillo ein Garnelenprodukt den ersten ASC-Konsumentenliebling Schweiz gewinnt», sagt Dennis Wittmann, Regional Manager DACH & CEE beim Aquaculture Stewardship Council (ASC).«Für Crevetten setzen wir auf anerkannte Nachhaltigkeitsstandards. Dabei ist der ASC ein zentraler Partner. Zusammen mit dem ASC wollen wir unter anderem ökologische und soziale Herausforderungen in der Crevettenproduktion reduzieren und verantwortungsvollere Produktionsbedingungen fördern. Umso mehr freut uns, dass unsere Gambas al ajillo bei den Konsumentinnen und Konsumenten so gut ankommen», sagt Janina Storjohann, Fachspezialistin Nachhaltigkeitslabel bei der MigrosMit dem ASC-Konsumentenliebling Schweiz würdigt der ASC Unternehmen, die auf ASC-zertifizierte Fisch- und Meeresfrüchteprodukte setzen und damit eine umwelt- und sozialverträglichere Aquakultur unterstützen. Ihr Engagement stärkt das Angebot an unabhängig zertifizierten Produkten im Schweizer Handel.Gleichzeitig macht die Publikumswahl Konsument:innen auf diese Produkte aufmerksam und schärft das Bewusstsein dafür, welchen Unterschied die Herkunft und die Bedingungen der Aquakultur machen. Der Wettbewerb lädt dazu ein, die Vielfalt ASC-zertifizierter Produkte zu entdecken und beim Einkauf auf das ASC-Siegel zu achten.Weitere Informationen gibt es auf der Landingpage: ASC-Konsumentenliebling Schweiz (https://de.asc-aqua.org/dach-product-award/)Über die MigrosDie Migros-Gruppe engagiert sich für eine lebenswerte Schweiz für alle, setzt sich für Leistungen des täglichen Bedarfs ein und nutzt den Erfolg zum Wohl der Gesellschaft. Die Migros-Gruppe verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit nachhaltigem Handeln sowie Zusammenhalt mit Vielfalt. Die Migros-Gruppe ist in vier strategischen Geschäftsfeldern aktiv: Im Food Retail, im Onlinehandel, im Gesundheitswesen und in den Finanzdienstleistungen. Der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) koordiniert die Aktivitäten der Migros-Gruppe, legt ihre Gesamtstrategie fest und vertritt die Migros nach aussen. Mit einem Jahresumsatz von 31,9 Mrd. Franken und rund 92'000 Mitarbeitenden ist die Migros-Gruppe das grösste Detailhandelsunternehmen und die führende private Arbeitgeberin der Schweiz. Die Migros gehört über 2.3 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschaftern.Weitere Informationen: https://corporate.migros.chÜber den Aquaculture Stewardship Council (ASC)Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die Standards für die Zucht von Fischen und Meeresfrüchten entwickelt. Das ASC-Programm umfasst Kriterien zu Umwelt, Tierwohl und sozialen Bedingungen. Unabhängige Zertifizierungsstellen prüfen, ob die zertifizierten Zuchtbetriebe diese Anforderungen erfüllen. Das ASC-Siegel kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus entsprechend zertifizierter Aquakultur.Weitere Informationen: www.asc-aqua.orgÜber den ASC-Konsumentenliebling SchweizMit dem ASC-Konsumentenliebling rückt der Aquaculture Stewardship Council (ASC) Fisch- und Meeresfrüchteprodukte aus ASC-zertifizierter Zucht in den Mittelpunkt, die bei Konsument:innen besonders gut ankommen. Die Auszeichnung gibt ihnen die Möglichkeit, ihren Favoriten selbst zu wählen und ihre Wertschätzung für ein Produkt auszudrücken.Bei der ersten Ausgabe in der Schweiz konnten Konsument:innen vom 1. bis 30. September 2026 aus sechs ASC-zertifizierten Produkten ihren Favoriten auswählen. Die Auszeichnung macht die Vielfalt ASC-zertifizierter Produkte sichtbar und stärkt die Verbindung zwischen Konsument:innen und den Produkten, die sie kaufen.ASC-Pressekontakt:Vanessa StarckCommunications Manager Germany, Austria, SwitzerlandE: Vanessa.Starck@asc-aqua.orgOriginal-Content von: Aquaculture Stewardship Council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088446/100943458