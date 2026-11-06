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Tradegate BSX baut Reichweite im deutschen Privatanlegermarkt weiter aus



06.11.2026 / 10:28 CET/CEST

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Tradegate BSX baut Reichweite im deutschen Privatanlegermarkt weiter aus: Finanzen invest bindet Tradegate BSX als Handelsplatz an Kunden von Finanzen invest (ehemals finanzen.net ZERO) können ihre Aufträge ab sofort über die Tradegate Berlin Stock Exchange ausführen lassen. Damit erhalten über 500.000 weitere aktive Anlegerinnen und Anleger in Deutschland Zugang zur Börse über Finanzen invest. Die Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX) ist als neuer Handelsplatz bei Finanzen invest angeschlossen. Die Anbindung wurde im Rahmen einer Veranstaltung in Frankfurt am Main offiziell vorgestellt. Kunden von Finanzen invest können damit rund 25.000 Aktien, ETPs und Publikumsfonds über die Tradegate BSX handeln. Mit der Anbindung baut die Tradegate BSX ihre starke Position als Börse für Privatanlegerinnen und Privatanleger weiter aus. Über Finanzen invest erreicht die Börse über 500.000 weitere aktive Kunden in Deutschland. Die Tradegate BSX ist die führende Börse für Privatanleger in Deutschland und Europa. Nahezu alle großen deutschen Retail-Broker sind bereits direkt oder indirekt an die Börse angebunden - mit Finanzen invest konnte einer der größten deutschen Onlinebroker hinzugewonnen werden. Was Anlegerinnen und Anleger an der Tradegate BSX erwartet Für die Kunden von Finanzen invest kommt ein Handelsplatz hinzu, der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern ausgerichtet ist. Sie handeln an einer öffentlich-rechtlich beaufsichtigten Börse, die über lange Handelszeiten hinweg verlässliche Preise stellt. Eine unabhängige Handelsüberwachungsstelle prüft die Preisbildung. Wertpapierspezialisten stellen fortlaufend Handelspreise, sodass Aufträge schnell, günstig und zu marktgerechten Preisen ausgeführt werden. Die Tradegate BSX ist laut ESMA für über 4.400 Wertpapiere die liquideste Börse in der gesamten EU und damit insbesondere für Privatanleger interessant, die internationale Instrumente günstig und in Euro notiert handeln möchten. "Jede neue Anbindung zeigt, dass Privatanleger in Deutschland einen regulierten, transparenten und leistungsfähigen Börsenplatz schätzen. Wir freuen uns, dass künftig noch mehr Menschen den Zugang zur Tradegate BSX nutzen können. Damit stärken wir unsere Rolle als zentrale Börse für Privatanleger in Europa." - Eric Viohl, Geschäftsführer der Tradegate Berlin Stock Exchange. Über die Tradegate Berlin Stock Exchange Die Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate BSX) ist die führende Börse für Privatanleger in Europa und seit 2009 als vollregulierte Börse nach MiFID zugelassen. Im Jahr 2025 lag das Handelsvolumen bei knapp 480 Mrd. Euro. Laut ESMA ist die Tradegate BSX für über 4.400 Wertpapiere der liquideste Markt der EU. Gehandelt werden rund 25.000 Wertpapiere von 7:30 bis 22:00 Uhr - ohne Transaktions-, Anbindungs- und Marktdatenentgelte für direkte Handelsteilnehmer. Weitere Informationen: https://www.tradegatebsx.com/about Pressekontakt: Catherine Hughes, Tel. +49-(0) 30-89 606 145, info@tradegatebsx.com



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