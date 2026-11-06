München (ots) -Ab heute, 6. November, in der ARD Mediathek und am 13. und 14. November im ErstenGruppentherapie auf der großen Kinoleinwand und Sellerie-Shots statt Champagner. Zur Preview der ARD-Serie "Die Friesenjunkies" verwandelte sich der Delphi-Filmpalast in Berlin in eine luxuriöse Sylter Suchtklinik - inklusive Überraschungs-Act Otto Waalkes. Die achtteilige Impro-Dramedy ist seit heute, 6. November, in der ARD Mediathek und am 13. und 14. November im Ersten zu sehen.Neben den Serienmachern und Darstellern Oskar und Emil Belton, der ARD, ARD Degeto Film, Radio Bremen, hr und der Produktionsfirma Kleine Brüder, checkten vom Cast Sylvie Meis, Shadi Eck, Stephan Luca, Arman Kashani, Marie-Lou Sellem, Peter Kurth, Pheline Roggan, Marie Lina Smyrek, Maradona Akkouch, Sönke Möhring, Marc Hosemann, Ute Böhnke, Fabian Rashagai, Jogi Kaiser, Enrique Fiß und Katy Karrenbauer in die Berliner Dependance der "Isebek"-Klinik ein. Unter den prominenten Gästen waren Evelyn Weigert, Julia Wulf, Emily Kusche, Helena Zengel, Nura Habib Omer, Katrin Bauerfeind, Nadine Breaty, Blumengarten und Checker Julian u. v. m.Vier Folgen, viele Emotionen: Bei der Preview der Impro-Dramedy wechselten sich Humor und ernste Töne ab. Auf die Frage, wie sie mit der Suchtthematik in der Serie umgingen, antworteten Emil und Oskar Belton im Bühnentalk: "Das Wichtigste ist, dass man seine Figuren ernst nimmt. Man darf sich nicht über sie lustig machen oder sie für einen Gag verraten. Man muss Respekt haben vor der Welt, die man erzählt." Sylvie Meis schwärmte über ihre Rolle der Businessfrau Madison: "Es war ein Traum, so ein Projekt zu machen. Es war die schönste Zeit meines Lebens."Der Abend wurde gekrönt von Otto Waalkes' Live-Performance von "Wir haben Grund zum Feiern" und "Friesenjung", der zum Mitsingen einlud und tosenden Applaus erhielt.Inhalt: Willkommen in "Isebek", der luxuriösen Entzugsklinik auf Sylt! Hier treffen Prominente, Millionäre und ganz normale Menschen aufeinander, die eines gemeinsam haben: Sie wollen ihre Süchte loswerden. Doch in diesem Mikrokosmos aus Therapie, Gruppensitzungen und Entgiftung herrschen ganz eigene Regeln. Geld und Status zählen hier nicht, dafür umso mehr die Abgründe, die jeder in sich trägt.Alle acht Folgen von "Die Friesenjunkies" sind ab heute, 6. November, in der ARD Mediathek verfügbar. Im Ersten sind die Folgen am Freitag, 13. November, ab 23:50 Uhr sowie am Samstag, 14. November, ab 23:40 Uhr zu sehen."Die Friesenjunkies" ist eine Produktion der Kleine Brüder GmbH (Produzenten: Emil und Oskar Belton) im Auftrag von ARD Degeto Film, Radio Bremen und hr für die ARD. Für die Redaktion sind Carolin Haasis (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Lina Kokaly (Radio Bremen) und Jörg Himstedt (hr) verantwortlich.Bildmaterial zur Preview in Berlin sowie zur Serie erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Das Pressedossier mit Interviews mit dem Cast sowie dem Trailer finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/die-friesenjunkies. Die Ansichtsfolgen zur Serie sind für akkreditierte Journalist:innen im Presseservice der ARD abrufbar.Pressekontakt:Myriam Thieser, ARD Degeto FilmKommunikation und PresseTel.: 069/1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deMirja Bauer, ARD-ProgrammdirektionKommunikation | PRTel.: 089/558944-865E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deSabrina Bozkurt & Semhar DebasPR-Agentur Voll:KontaktTel.: 040/5247231-49 /-45E-Mail: ard@vollkontakt.comsabrina.bozkurt@vollkontakt.com, semhar.debas@vollkontakt.comOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6385384