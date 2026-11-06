Berlin (ots) -Die einstimmige Wiederwahl von Gero Furchheim fand im Rahmen einer ordentlichen Mitgliederversammlung in Brüssel statt, wo er als Präsident des Europäischen Dachverbands Ecommerce Europe den Onlinehändlern auch auf europäischer Ebene eine Stimme gibt. Den bevh führt er seit dem Jahr 2014 als ehrenamtlicher Präsident an. Wiedergewählt als einer der Stellvertreter Furchheims wurde Dieter Junghans (Pro-Idee). Ebenfalls im Vorstand bestätigt wurden Ulrich Betzold (Arnulf Betzold), Joachim Fauth (Reader's Digest Deutschland / Verlag Das Beste), René Otto (ROCKnSHOP) und Lars Schade (Unite?)."Das dringlichste Ziel der nächsten Jahre wird sein, der bürokratischen Überlastung kleiner und mittelgroßer Unternehmen entgegenzuwirken und praxisnahe Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu werden wir einen politischen Europaschwerpunkt setzen, denn die Weichen für den digitalen Handel werden heute in Brüssel gestellt. Neuen Freiraum braucht unsere Branche dringender denn je. Wir stehen vor einem historischen Umbruch: Künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur ein unterstützendes Werkzeug. Sie entwickelt sich zu autonomen Systemen, die das Einkaufserlebnis grundlegend revolutionieren. Es ist mein Ziel für diese Amtszeit, dass wir diesen gewaltigen Wandel nicht nur begleiten, sondern das der europäische und deutsche E-Commerce in diesem neuen KI-Zeitalter führend wird", erklärt Furchheim zu seiner Wiederwahl.Furchheim ist als Sprecher des Vorstands der Cairo AG, einem mittelständischen Designmöbel-Händler mit Katalog-, Online- und Filialgeschäft, tätig. Im Ehrenamt ist er seit 2014 Präsident des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) und seit Januar 2025 Präsident von ECommerce Europe.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268frank.duessler@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52922/6385411