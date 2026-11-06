EQS Stimmrechtsmitteilung: Lenzing AG

Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



06.11.2026 / 10:43 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Überblick Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Meldepflichtige Person(en)



Name / Nachname

Sitz

Staat The Goldman Sachs Group, Inc. Wilmington, DE United States of America (USA)

Namen der Aktionäre: NN Group N.V. Datum der Schwellenberührung: 23.10.2026 Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

4,88 %

0,98 %

5,86 %

37 374 542 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

2,59 %

1,43 %

4,01 %

Details Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000644505 3 582 699 4,88 % Subsumme A 3 582 699 4,88 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Securities Lending Open n.a. 573 652 0,78 % Subsumme B.1 573 652 0,78 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Swap 20/11/2036 n.a. Cash 144 846 0,20 % Subsumme B.2 144 846 0,20 %

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 The Goldman Sachs Group, Inc. 2 Goldman Sachs (UK) L.L.C. 1 3 Goldman Sachs Group UK Limited 2 4 Goldman Sachs International 3 0,59 % 0,49 % 1,08 % 5 Goldman Sachs & Co. LLC 1 0,00 % 0,49 % 0,49 % 6 GSAM Holdings LLC 1 7 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 6 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8 GSAMI Holdings I LLC 6 9 GSAMI Holdings II Ltd 8 10 Goldman Sachs Asset Management International Holdings Ltd 9 11 Goldman Sachs Asset Management International 10 0,02 % 0,00 % 0,02 % 12 Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC 6 13 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd 12 14 Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd 13 15 Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. 14 16 Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. 15 17 Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. 16 18 Goldman Sachs Asset Management B.V. 17 4,27 % 0,00 % 4,27 %

Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten Sonstige Kommentare: Bitte beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte auf zwei Dezimalstellen gerundet wurde. Dadurch können Rundungsdifferenzen entstehen. Goldman Sachs Asset Management B.V. hält die oben gemeldeten 4,27 % der Aktien nicht als Eigentümerin, sondern übt die Stimmrechte für diese Aktien aus. Mit dieser Mitteilung wird die zuletzt am 27.10.2026 veröffentlichte Meldung korrigiert. Der rechtliche Eigentümer der in Abschnitt 4 genannten Aktien ist NN Group N.V. über ihre Tochtergesellschaften. Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 05.11.2026



06.11.2026 CET/CEST

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