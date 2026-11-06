München/Berlin (ots) -Animal Equality fordert Nora Aufreiter zum Handeln aufDie international tätige Tierschutzorganisation Animal Equality hat heute in Aschheim bei München protestiert, um Nora Aufreiter zur Verantwortung zu ziehen. Aufreiter sitzt neben ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende von LuxExperience, der Muttergesellschaft des Münchner Luxusmode-Händlers Mytheresa, auch im Aufsichtsrat von Kroger. Der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler der USA hatte sein Versprechen gebrochen und hält in seinen Lieferketten noch immer Millionen Hühner in Käfigen.Tierschützer*innen haben heute während der Hauptversammlung bei Mytheresa protestiert. Mit einer großen Leinwand an einem fahrenden Truck, Plakaten und lauten Rufen haben sie die leidvollen Zustände von Hühnern in Käfigen sichtbar gemacht und die Verbindung des Modeunternehmens zu dieser Tierquälerei durch Nora Aufreiter aufgezeigt."Wenn Frau Aufreiter in den USA bei diesem Versagen und bei millionenfachem Tierleid schweigend zusieht, wirft das berechtigte Fragen bezüglich ihrer ethischen Glaubwürdigkeit hier in München auf. Wir fordern sie auf, ihre Kontrollverantwortung wahrzunehmen."- Till Hartmann, Campaigner von Animal Equality DeutschlandMytheresa präsentiert sich öffentlich als verantwortungsvolle Luxusmodemarke mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Doch die Tierschützer*innen stellen dieses Image infrage, solange das Unternehmen eine Aufsichtsratsvorsitzende akzeptiert, die bei Kroger mitverantwortet, dass Millionen Tiere in Käfigen eingesperrt bleiben.Weniger Platz als ein DIN-A4-BlattWährend in Deutschland die Käfighaltung von Hühnern in der Eierindustrie aus Tierschutzgründen bereits verboten ist, setzt Kroger in den USA weiterhin auf diese tierquälerische Haltungsform. Bereits 2016 hatte das Unternehmen versprochen, bis Ende 2025 vollständig auf Eier aus Käfighaltung zu verzichten. Dieses Versprechen hat der Lebensmittelgigant gebrochen. Statt 100 Prozent käfigfreie Haltung bis 2025 strebt Kroger nun lediglich 70 Prozent bis 2030 an - ohne einen Plan, die Käfighaltung jemals vollständig zu beenden. Bis zu zwölf Millionen Hühner pro Jahr werden in den Lieferketten des Unternehmens in Käfigen gehalten. Jedes Tier hat weniger Platz als ein DIN-A4-Blatt. Die Tiere können ihre Flügel nicht ausbreiten, nicht laufen und kein natürliches Verhalten ausleben.Die heutigen Protestaktionen in Aschheim sind Teil einer internationalen Kampagne von Animal Equality. Bereits im Mai und Juli waren die Tierschützer*innen an dem Mytheresa-Standort aktiv. Die Organisation zieht sowohl Kroger selbst in den USA zur Verantwortung als auch Unternehmen wie Mytheresa, die Aufsichtsratsmitglieder beschäftigen, die für die Käfighaltung bei Kroger mitverantwortlich sind. Derzeit findet unter anderem auch ein Protestmonat in Dublin bei dem Technikkonzern Dell statt.Weitere Aktionen in Deutschland und weltweit sind für die kommenden Monate bereits geplant.Wir stehen Ihnen jederzeit für weitere Informationen und Gespräche zur Verfügung. Wenden Sie sich gerne an unseren Pressekontakt Till Hartmann via E-Mail an presse@animalequality.de oder melden Sie sich telefonisch unter +49 (0)176 3004 0892.Fotos und weitere Informationen:- Pressekit (https://drive.google.com/drive/folders/1K-Jv1eEQKquhCuPyzXpZ68BA4FqBqFDP)- Kampagnenseite von Animal Equality (https://animalequality.de/kampagne/kroger/)Bildnachweis: Animal Equality / Abbildungen beispielhaft. Es handelt sich um Symbolbilder, die typische Zustände in der Käfighaltung von Hühnern darstellen.Nur für redaktionelle Berichterstattung im Zusammenhang mit der Kampagne gegen Krogervon Animal Equality.###Über Animal EqualityAnimal Equality wurde 2006 von Sharon Núñez, Javier Moreno und Jose Valle in Spanien gegründet und ist heute eine der weltweit effektivsten Tierschutzorganisationen. Gemeinsam mit Gesellschaft, Politik und Unternehmen arbeiten wir in acht Ländern auf vier Kontinenten für eine Welt, in der alle Tiere respektiert und vor Ausbeutung geschützt werden. Zudem unterstützt Animal Equality mit der Plattform Love Veg (https://loveveg.de/) zahlreiche Menschen bei ihrer Ernährungsumstellung und bietet unter anderem kostenfreie pflanzliche Kochbücher an. Animal Equality setzt sich durch Aufklärungsarbeit, Unternehmenskampagnen und die Veröffentlichung von Undercover-Recherchen dafür ein, die Grausamkeit gegenüber landwirtschaftlich genutzten Tieren zu beenden. Ebenso strebt Animal Equality Fortschritte für Tiere auf rechtlicher Ebene an.Pressekontakt:Pressekontakt Animal EqualityAnimal Equality Germany e.V.Till Hartmannpresse@animalequality.de+49 (0)176 30040892Original-Content von: Animal Equality Germany e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181638/6385422