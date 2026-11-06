Erfurt (ots) -Urlaub im Schnee und das ganz ohne Eltern: In der 24. Staffel von "Die WG" (ZDF) verbringen fünf Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren gemeinsam einen Winter voller Abenteuer im Stubaital in Österreich. Zwischen Schnee-Action, verrückten WG-Momenten und neuen Freundschaften erleben die Jugendlichen unvergessliche Tage im Chalet. Ob Eisklettern, Saltos im Parcourspark oder Teigrühren mit der Bohrmaschine - hier kommt Langeweile garantiert nicht auf. "Die WG - Girls am Gletscher" ist ab 7. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App und ab 10. November immer dienstags um 20:10 Uhr bei KiKA zu sehen.Die Mädchen bekommen Einblicke in verschiedene Berufe: In einem Tattoo-Studio entwerfen sie Motive und üben das Tätowieren auf Kunsthaut, zudem helfen sie bei der Wartung der Gletscher-Seilbahn und dürfen selbst mit der Pistenraupe fahren. Eine besondere Herausforderung erwartet die Jugendlichen bei der Begleitung einer Hebamme und mit computergesteuerten Babysimulatoren. Die Puppen reagieren wie echte Säuglinge: Sie schreien, brauchen Nahrung, müssen gewickelt, wollen beruhigt und in den Schlaf gewiegt werden.Emotional wird es in den Gesprächen, wenn die Mädchen über erste Liebe, Zukunftspläne oder persönliche Erfahrungen sprechen. Außerdem setzen sie sich mit Frauenrechten auseinander und nehmen an einer Demo zum Weltfrauentag teil. Gemeinsam wachsen die Jugendlichen an ihren Herausforderungen, überwinden Ängste, knüpfen enge Freundschaften und erleben eine unvergessliche gemeinsame Zeit in den Bergen.Die 16-teilige Doku-Premiere wurde von E+U TV Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des ZDF produziert. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Michaela Glebe.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. (https://kommunikation.kika.de/index.html) Für Bildanfragen wenden Sie sich bitte an bildredaktion@kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6385446