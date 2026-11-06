Der Nasdaq-100 steht nach dem jüngsten Ausverkauf massiv unter Druck. Vom Oktoberhoch bei rund 31.363 Punkten verlor der technologielastige US-Index in der Spitze bereits gut -15%. Besonders der gestrige Donnerstag brachte eine dramatische Verkaufswelle, die das bisherige Chartbild erheblich eintrübte. Ist nun eine Gegenbewegung zu erwarten oder droht bereits die nächste Abwärtswelle? KI-Euphorie bekommt deutliche Risse Ausgerechnet die bisherigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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