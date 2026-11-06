Die SanDisk-Aktie treibt Anlegern bereits seit Wochen die Tränen in die Augen und seit gestern dürfte ihnen nur noch zum Heulen zumute sein. Mit einem Crash von -22% war die Aktie des Speicherherstellers einer der größten Verlierer des Technologiesektors. Noch schlimmer: Innerhalb eines Monats hat sich der Wert der SanDisk-Aktie mehr als halbiert. Warum hat die Börse ihre Meinung zum einstigen Highflyer so drastisch geändert und hat sie es zu Recht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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