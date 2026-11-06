Der No Brainer Club (NBC) beweist einmal mehr sein Gespür für attraktive Trading-Chancen auch in extrem schwiergen Marktphasen. Gleich zwei vielversprechende Rebound-Trades im Biotech-Sektor entwickelten sich innerhalb kürzester Zeit äußerst erfreulich. Sowohl bei aTyr Pharma als auch bei Minerva Neurosciences konnten NBC-Mitglieder kräftige Kursgewinne verbuchen - dank präzisem Timing und konsequentem Risikomanagement durch Chefanalyst Maximilian ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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