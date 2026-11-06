Nach dem Kursrutsch Ende Mai drehte die OHB-Aktie an der Marke zwischen 155,00 und 171,00 € nach oben und lief hinauf zur Hürde zwischen 257,00 und 279,00 €. Inzwischen geht es abwärts. Die US-Märkte schwächelten zuletzt. Die Aktie notiert bei rund 195 € und damit mittendrin. Geht es bis in die untere Zone zurück, oder dreht der Kurs vorher? Zuschlag für den nächsten Sentinel Am 4. November hat OHB System, eine Tochter des Konzerns, einen Auftrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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