XRP ist am heutigen Freitag auf 1,20 US$ gefallen und damit unter die 200-Tage-Linie gerutscht. Das Minus summierte sich auf 8,3%. So tief stand der Coin zuletzt im August. Gleichzeitig fließt seit drei Handelstagen kein neues Geld in die US-Spot-ETFs auf XRP. Die entscheidende Frage lautet: Welche Unterstützung muss jetzt halten, damit aus dem Rücksetzer kein neuer Abwärtstrend wird? Krypto-Ausverkauf drückt XRP Der Kursrutsch fiel in einen breiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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