Der Maklerpool blau direkt ermöglicht die Anbindung von individuell entwickelten und externe KI-Agenten an seine Technologieplattform. Über den MCP-Standard können Partner künftig mit angebundenen eigenen KI-Assistenten auf freigegebene Daten und Funktionen zugreifen. Das Lübecker Unternehmen blau direkt öffnet seine Technologieplattform für externe KI-Anwendungen. Partner können künftig eigene KI-Assistenten mit der Infrastruktur von blau direkt verbinden. Dies erfolgt über das Model Context Protocol ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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