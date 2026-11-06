Heute präsentiere ich euch einen weiteren interessanten Gastartikel von Konstantin Mitropetros aus seiner Artikelserie KI im Wandel: Burggräben im Stresstest zwischen Dominanz und Scheitern.Dabei geht es (auch) um die Frage, warum Shutterstock schrumpft, Autodesk wächst und Getty Images trotz wertvoller Inhalte unter Gläubigerschutz geht.
1. ZusammenfassungMit KI lässt sich in Sekunden ein gutes Bild erzeugen. Braucht man da noch Photoshop? Und wer zahlt künftig für Stockfotos von Shutterstock ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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