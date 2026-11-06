Ethereum Prognose nach dem Einbruch am 5. November, hält ETH jetzt die 2.200 Dollar?

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Die Ethereum Prognose hat sich binnen Stunden gedreht, denn der ETH Kurs ist am Donnerstag um rund 7 Prozent auf etwa 2.230 Dollar gefallen. Noch am Mittwoch lag der Kurs nach den US-Zwischenwahlen knapp unter 2.450 Dollar. Dann wurden allein bei Ethereum binnen 24 Stunden Positionen im Wert von fast 182 Millionen Dollar aufgelöst. Ist das nur ein kurzer Schreck vor der nächsten Erholung, oder beginnt eine längere Schwächephase? Die Antwort hängt an wenigen Kursmarken, und eine davon liegt gefährlich nah.

Ethereum Prognose und ETH Kurs nach dem Ausverkauf an der Wall Street

Der Auslöser, der die Ethereum Prognose kippen ließ, kam nicht aus der Kryptowelt, sondern von der Börse in New York. Laut Blockonomi fiel der Nasdaq Composite am Donnerstag zeitweise um 5,10 Prozent, nachdem die Demokraten bei den Zwischenwahlen beide Kammern des Kongresses gewonnen hatten. Anleger fürchten nun strengere Regeln für die KI-Branche, und genau diese Sorge traf Chipwerte und digitale Anlagen zugleich. Am Kryptomarkt wurden innerhalb eines Tages Kontrakte über 1,03 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen, die meisten davon Wetten auf steigende Kurse.

ETH notiert laut FXStreet nun bei etwa 2.230 Dollar und hat damit alle Gewinne nach der Wahl wieder abgegeben. Ein Lichtblick kam von den US-Spot-ETFs auf Ether, die am Mittwoch mit 53 Millionen Dollar den ersten Zufluss seit dem 23. Oktober meldeten. Charttechnisch liegt die erste Unterstützung bei 2.204 Dollar, darunter wartet 2.107 Dollar.

Nach oben muss ETH zuerst die Zone um 2.345 Dollar zurückerobern, bevor der 50-Tage-Durchschnitt bei 2.405 Dollar in Reichweite rückt. Für die Ethereum Prognose ist dabei eine einfache Rechnung entscheidend. Bei einem Börsenwert von rund 270 Milliarden Dollar bräuchte ETH für die Rückkehr auf 2.500 Dollar etwa 33 Milliarden Dollar an frischem Kapital. Wer heute bei der zweitgrößten Kryptowährung einsteigt, erhält also Größe und Stabilität, doch die Frage bleibt, wo kleine Beträge noch einen großen Unterschied machen können.

Während ETH auf 2.500 Dollar wartet, sammelt Pepeto mehr als 10,38 Millionen Dollar

Keine Ethereum Prognose kann sagen, wann ETH seinen nächsten großen Anstieg startet, und genau in dieser Wartezeit fließt Geld eine Stufe früher in den Markt. In den Presale von Pepeto sind bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar geflossen, obwohl der Token noch an keiner Börse gehandelt wird. Die größten Gewinne bei Ethereum gingen einst an die Käufer des Token-Verkaufs von 2014, und Pepeto befindet sich heute in genau dieser Verkaufsphase.

Pepeto ist ein Memecoin, hinter dem eine Börse, eine Bridge und ein Sicherheitsscanner in Entwicklung stehen. Die geplante Börse PepetoSwap soll Tauschgeschäfte mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent ermöglichen. Die Bridge soll Coins über fünf Blockchains hinweg für null Dollar bewegen, und der KI-Scanner soll Verträge blockieren, die das Geld von Anlegern in eine Falle locken. Noch kostet der Token in der aktuellen Phase nur 0,000000188 Dollar. Bevor der Presale startete, hat das Prüfunternehmen SolidProof den gesamten Code von Pepeto kontrolliert und verifiziert, sodass Käufer auf einer geprüften und sicheren Grundlage einsteigen.

Memecoins sind der Bereich, in dem aus kleinen ersten Käufen große Vermögen wurden, wie Pepe, Doge und Shiba Inu ihren frühesten Haltern gezeigt haben. Der ursprüngliche Mitgründer von Pepe gehört zum Team von Pepeto. Testzugänge gehen derzeit privat an Mitglieder der Community und an große Investoren, sodass die Menschen, die dem Projekt am nächsten stehen, die Werkzeuge vor allen anderen sehen.

Wer 5.600 Dollar in den Presale steckt, erhält beim aktuellen Phasenpreis rund 29,8 Milliarden Token. Jede neue Phase startet zu einem höheren Preis als die vorherige, sodass dieselbe Summe später weniger Token bringen dürfte. Wer jetzt kauft, sichert sich den niedrigsten noch verfügbaren Preis vor dem erwarteten Binance-Listing, und genau diese Lücke zwischen Presale- und Börsenpreis könnte frühen Käufern den größten Vorteil bringen.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt an der Unterstützung bei 2.204 Dollar und an den ETF-Zuflüssen vom Mittwoch. ETH könnte Wochen brauchen, um 2.500 Dollar zurückzuerobern, während der Pepeto-Presale nach eigenem Zeitplan läuft. Bei mehreren hundert Milliarden Dollar Börsenwert bietet selbst eine starke Ethereum Prognose nur begrenzten Spielraum für außergewöhnliche Renditen. Die Käufer des Ethereum-Verkaufs von 2014 trafen eine Entscheidung, die zählte, denn sie kauften früh. Wenn Sie eine Woche länger warten, zahlen Sie bei Pepeto den Preis der nächsten Phase. Der heutige Phasenpreis verschwindet, sobald diese Phase voll ist, und wer jetzt einsteigt, könnte vom vollen Abstand zum Listingpreis profitieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose nach dem Kursrutsch?

Die Ethereum Prognose bleibt vorsichtig, solange ETH unter 2.345 Dollar notiert, und unter 2.204 Dollar droht ein Rückfall auf 2.107 Dollar.

Was ist Pepeto und wo kann man den Token kaufen?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Memecoin im Presale mit PepetoSwap, Bridge und KI-Scanner und ist über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com erhältlich.