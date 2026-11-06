Berlin (ots) -Die Weltklimakonferenz in Antalya muss konkrete Ergebnisse bringenZur Weltklimakonferenz, die in der kommenden Woche in Antalya stattfindet, haben CDU/CSU und SPD einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Klaus Mack:"Der Klimawandel wartet nicht. Deshalb brauchen wir in Antalya konkrete Ergebnisse und nicht nur neue Versprechen. Für uns als Union ist klar: Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke gehören zusammen. Wir wollen, dass klimafreundliche Technologien bei uns entwickelt werden und dass unsere Unternehmen damit weltweit erfolgreich sind. So leisten wir einen konkreten Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels und so entstehen hier Arbeitsplätze. Genau das unterstreichen wir auch mit dem gemeinsamen Antrag von CDU/CSU und SPD. Aber eines ist auch klar: Deutschland kann das Weltklima nicht allein retten. Deshalb müssen gerade die großen Emittenten mehr Verantwortung übernehmen. Unser Ziel ist nicht, die deutsche Wirtschaft klimaneutral zu schrumpfen. Unser Ziel ist, mit Innovationen und wirtschaftlicher Stärke weltweit mehr Klimaschutz zu erreichen."Den Antrag finden Sie hier:https://dserver.bundestag.de/btd/21/089/2108913.pdfPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6385493